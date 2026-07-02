Попавший под удар ВСУ белорусский автобус выполнял регулярный рейс

Краткий пересказ от РИА ИИ В районе населенного пункта Красная гора Брянской области на автостоянке в автобус, который выполнял рейс из Минска в Анапу, влетел беспилотник.

Два человека получили осколочные ранения от разбившегося стекла, серьезно никто не пострадал.

Компания оперативно направила к месту происшествия резервный автобус, всех пассажиров забрали и отправили на территорию Белоруссии.

МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Попавший под удар БПЛА ВСУ в Брянской области белорусский автобус выполнял регулярный рейс по своему маршруту, сообщил директор транспортной компании Константин Дегтярев телеканалу "Первый информационный".

По сообщениям СМИ, в четверг в 11.55 в районе населенного пункта Красная гора Брянской области на автостоянке в автобус влетел беспилотник. Автобус выполнял рейс из Минска в Анапу через Гомель и Добруш.

"Это регулярный рейс, который проходит по маршруту официально", - сказал директор, отвечая на вопрос о маршруте автобуса.

Он сообщил также, что уже побывал на месте происшествия и вернулся в Белоруссию.

Агентству Белта Дегтерев сообщил, что два человека получили ранения от разбившегося стекла.

"Удар пришелся в лобовое стекло. Два человека получили осколочные ранения от разбившегося стекла. К счастью, серьезно никто не пострадал", - рассказал Дегтерев.

Он отметил, что компания оперативно направила к месту происшествия резервный автобус, всех пассажиров забрали и отправили на территорию Белоруссии.