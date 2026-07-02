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Попавший под удар ВСУ белорусский автобус выполнял регулярный рейс - РИА Новости, 02.07.2026
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16:23 02.07.2026
Попавший под удар ВСУ белорусский автобус выполнял регулярный рейс

Попавший под удар украинского дрона белорусский автобус выполнял регулярный рейс

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе населенного пункта Красная гора Брянской области на автостоянке в автобус, который выполнял рейс из Минска в Анапу, влетел беспилотник.
  • Два человека получили осколочные ранения от разбившегося стекла, серьезно никто не пострадал.
  • Компания оперативно направила к месту происшествия резервный автобус, всех пассажиров забрали и отправили на территорию Белоруссии.
МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Попавший под удар БПЛА ВСУ в Брянской области белорусский автобус выполнял регулярный рейс по своему маршруту, сообщил директор транспортной компании Константин Дегтярев телеканалу "Первый информационный".
По сообщениям СМИ, в четверг в 11.55 в районе населенного пункта Красная гора Брянской области на автостоянке в автобус влетел беспилотник. Автобус выполнял рейс из Минска в Анапу через Гомель и Добруш.
"Это регулярный рейс, который проходит по маршруту официально", - сказал директор, отвечая на вопрос о маршруте автобуса.
Он сообщил также, что уже побывал на месте происшествия и вернулся в Белоруссию.
Агентству Белта Дегтерев сообщил, что два человека получили ранения от разбившегося стекла.
"Удар пришелся в лобовое стекло. Два человека получили осколочные ранения от разбившегося стекла. К счастью, серьезно никто не пострадал", - рассказал Дегтерев.
Он отметил, что компания оперативно направила к месту происшествия резервный автобус, всех пассажиров забрали и отправили на территорию Белоруссии.
Это уже второй подобный инцидент, 17 июня ударный дрон ВСУ атаковал в Брянской области гражданский автобус, который перевозил на отдых в Геленджик белорусских граждан. В результате нападения погибла гражданка Белоруссии, девять человек, включая шесть детей, получили ранения различной степени тяжести. Некоторые пострадавшие получили серьезные травмы, угрожающие жизни.
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