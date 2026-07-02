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Появились новые детали по атаке ВСУ на автобус из Белоруссии - РИА Новости, 02.07.2026
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15:47 02.07.2026 (обновлено: 15:57 02.07.2026)
Появились новые детали по атаке ВСУ на автобус из Белоруссии

Пострадавшим под Брянском от атаки ВСУ на автобус из Белоруссии оказали помощь

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Автобус, следовавший по маршруту Минск — Гомель — Анапа, был атакован дроном в Брянской области.
  • Ранения получили два водителя автобуса, им оказана медицинская помощь.
БРЯНСК, 2 июл – РИА Новости. Медицинская помощь оказана раненым водителям автобуса Минск-Анапа, который ВСУ атаковали в Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Ранее белорусский телеканал "Первый информационный" сообщил, что в четверг на автостоянке в районе населенного пункта Красная гора Брянской области был атакован дроном автобус, следовавший по маршруту Минск - Гомель - Анапа и перевозивший 19 пассажиров.
"Ранения получили два водителя автобуса. На место незамедлительно прибыла медицинская бригада, была оказана необходимая помощь", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
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Вчера, 15:54
 
БелоруссияПроисшествияБрянская областьВооруженные силы УкраиныЕгор КовальчукМинскГомель
 
 
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