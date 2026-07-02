Появились новые детали по атаке ВСУ на автобус из Белоруссии

Ранее белорусский телеканал "Первый информационный" сообщил, что в четверг на автостоянке в районе населенного пункта Красная гора Брянской области был атакован дроном автобус, следовавший по маршруту Минск - Гомель - Анапа и перевозивший 19 пассажиров.