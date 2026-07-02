Появились новые детали по атаке ВСУ на автобус из Белоруссии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Автобус, следовавший по маршруту Минск — Гомель — Анапа, был атакован дроном в Брянской области.
- Ранения получили два водителя автобуса, им оказана медицинская помощь.
БРЯНСК, 2 июл – РИА Новости. Медицинская помощь оказана раненым водителям автобуса Минск-Анапа, который ВСУ атаковали в Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Ранее белорусский телеканал "Первый информационный" сообщил, что в четверг на автостоянке в районе населенного пункта Красная гора Брянской области был атакован дроном автобус, следовавший по маршруту Минск - Гомель - Анапа и перевозивший 19 пассажиров.
"Ранения получили два водителя автобуса. На место незамедлительно прибыла медицинская бригада, была оказана необходимая помощь", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.