ВС России поразили площадки запуска БПЛА дальнего действия ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ.
- Также поражены площадки запуска беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры и площадкам запуска беспилотников дальнего действия ВСУ, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18