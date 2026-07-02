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ВСУ в Запорожской области длительное время остаются без ротации - РИА Новости, 02.07.2026
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ВСУ в Запорожской области длительное время остаются без ротации

ВСУ испытывают голод и отсутствие ротации в Запорожской области

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военнослужащие в Запорожской области длительное время остаются без ротации.
  • Проблемы украинских подразделений также включают нерегулярное обеспечение продовольствием.
  • Состояние украинских военнослужащих подтверждают показания пленных, которые были истощены.
ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. Украинские военнослужащие на позициях в Запорожской области длительное время остаются без ротации и испытывают проблемы с обеспечением продовольствием, сообщил РИА Новости командир 2-го мотострелкового батальона группировки войск "Восток" с позывным Орбита.
По словам комбата, российские подразделения регулярно получают информацию о положении противника благодаря радиоперехватам и данным разведки.
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"Радиоперехваты у нас идут ежедневно. Наша разведка работает своевременно, поэтому мы владеем информацией на переднем крае. По перехватам слышим, что противника заставляют сидеть на позициях", — рассказал Орбита.
Он отметил, что одной из главных проблем украинских подразделений остается отсутствие своевременной ротации.
"Основная проблема — это (то, что - ред.) нет ротации. Кто-то может находиться на позициях до двух месяцев", — сказал командир батальона.
По его словам, сложности наблюдаются и с обеспечением продовольствием.
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"Провизию им доставляют, но не так, как им хотелось бы. Не ежедневно, а, грубо говоря, один раз в неделю", — отметил собеседник агентства.
Орбита добавил, что состояние украинских военнослужащих подтверждают и показания пленных.
"Военнопленные, которых мы брали, были истощены. Проблема у них — доставка провизии, голод. Позиции, на которые заходили наши бойцы, уже были похожи на какую-то помойку. Видно, что быт у них совсем не налажен", — заключил комбат.
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