ВСУ в Запорожской области длительное время остаются без ротации

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военнослужащие в Запорожской области длительное время остаются без ротации.

Проблемы украинских подразделений также включают нерегулярное обеспечение продовольствием.

Состояние украинских военнослужащих подтверждают показания пленных, которые были истощены.

ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. Украинские военнослужащие на позициях в Запорожской области длительное время остаются без ротации и испытывают проблемы с обеспечением продовольствием, сообщил РИА Новости командир 2-го мотострелкового батальона группировки войск "Восток" с позывным Орбита.

По словам комбата, российские подразделения регулярно получают информацию о положении противника благодаря радиоперехватам и данным разведки.

"Радиоперехваты у нас идут ежедневно. Наша разведка работает своевременно, поэтому мы владеем информацией на переднем крае. По перехватам слышим, что противника заставляют сидеть на позициях", — рассказал Орбита.

Он отметил, что одной из главных проблем украинских подразделений остается отсутствие своевременной ротации.

"Основная проблема — это (то, что - ред.) нет ротации. Кто-то может находиться на позициях до двух месяцев", — сказал командир батальона.

По его словам, сложности наблюдаются и с обеспечением продовольствием.

"Провизию им доставляют, но не так, как им хотелось бы. Не ежедневно, а, грубо говоря, один раз в неделю", — отметил собеседник агентства.

Орбита добавил, что состояние украинских военнослужащих подтверждают и показания пленных.