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ВСУ намеренно атакуют гражданский транспорт БПЛА Hornet, заявил Сальдо - РИА Новости, 02.07.2026
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05:32 02.07.2026
ВСУ намеренно атакуют гражданский транспорт БПЛА Hornet, заявил Сальдо

Сальдо: ВСУ используют БПЛА Hornet для ударов по грузовикам и бензовозам

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской областиГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска применяют американские беспилотники Hornet для нанесения ударов по гражданскому транспорту.
  • Сальдо сообщил, что ведется работа по обнаружению, перехвату и уничтожению таких беспилотников.
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Украинские войска намеренно применяют американские беспилотники Hornet для нанесения ударов по гражданскому транспорту в Херсонской области, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Hornet - разработка американская, со спутниковой навигацией и элементами машинного распознавания целей. Аппарат может идти по заданному маршруту и выбирать объект атаки по заложенным признакам. Враг намеренно охотится за грузовиками, бензовозами и другим гражданским транспортом", - сказал Сальдо.
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По его словам, ведется работа по обнаружению, перехвату и уничтожению таких беспилотников.
"Запад дает Киеву новые игрушки для войны, а расплачиваются за это мирные люди", - отметил Сальдо.
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В миреХерсонская областьКиевВладимир Сальдо
 
 
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