ВСУ намеренно атакуют гражданский транспорт БПЛА Hornet, заявил Сальдо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска применяют американские беспилотники Hornet для нанесения ударов по гражданскому транспорту.
- Сальдо сообщил, что ведется работа по обнаружению, перехвату и уничтожению таких беспилотников.
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Украинские войска намеренно применяют американские беспилотники Hornet для нанесения ударов по гражданскому транспорту в Херсонской области, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Hornet - разработка американская, со спутниковой навигацией и элементами машинного распознавания целей. Аппарат может идти по заданному маршруту и выбирать объект атаки по заложенным признакам. Враг намеренно охотится за грузовиками, бензовозами и другим гражданским транспортом", - сказал Сальдо.
По его словам, ведется работа по обнаружению, перехвату и уничтожению таких беспилотников.
"Запад дает Киеву новые игрушки для войны, а расплачиваются за это мирные люди", - отметил Сальдо.
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22 июня 2022, 17:18