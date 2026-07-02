Краткий пересказ от РИА ИИ Пленный военнослужащий 107-й бригады ВСУ Георгий Руснак сообщил, что на передовых позициях ощущался острый дефицит продовольствия и воды.

Командир угрожал минометным ударом военнослужащим ВСУ, которые пожаловались на отсутствие еды.

ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинский командир угрожал нанести минометный удар по позициям военнослужащих ВСУ, которые жаловались на отсутствие продовольствия, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий 107-й бригады ВСУ Георгий Руснак.

По его словам, на передовых позициях ощущался острый дефицит продовольствия и воды: одну полуторалитровую бутылку воды выдавали на пять человек. Когда бойцы обратились к командованию с жалобой на отсутствие еды, командир пригрозил им расправой.

"Три дня не скидывали еды. Сказали: "Вам хватит"", - сказал пленный.