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Командир ВСУ угрожал ударом из миномета по позициям собственных солдат - РИА Новости, 02.07.2026
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Командир ВСУ угрожал ударом из миномета по позициям собственных солдат

Командир ВСУ угрожал минометным ударом пожаловавшимся на отсутствие еды военным

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пленный военнослужащий 107-й бригады ВСУ Георгий Руснак сообщил, что на передовых позициях ощущался острый дефицит продовольствия и воды.
  • Командир угрожал минометным ударом военнослужащим ВСУ, которые пожаловались на отсутствие еды.
ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинский командир угрожал нанести минометный удар по позициям военнослужащих ВСУ, которые жаловались на отсутствие продовольствия, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий 107-й бригады ВСУ Георгий Руснак.
По его словам, на передовых позициях ощущался острый дефицит продовольствия и воды: одну полуторалитровую бутылку воды выдавали на пять человек. Когда бойцы обратились к командованию с жалобой на отсутствие еды, командир пригрозил им расправой.
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"Три дня не скидывали еды. Сказали: "Вам хватит"", - сказал пленный.
По его словам, потом командир пригрозил: "Я сейчас прикажу минометке, и вас там будут убивать".
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