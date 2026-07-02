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Верховный суд напомнил, что подлежит взысканию по антикоррупционным искам - РИА Новости, 02.07.2026
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10:26 02.07.2026 (обновлено: 10:27 02.07.2026)
Верховный суд напомнил, что подлежит взысканию по антикоррупционным искам

Верховный суд: по антикоррупционным искам подлежит взысканию не только имущество

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президиум Верховного суда под председательством Игоря Краснова указал, что по антикоррупционным искам подлежит взысканию не только имущество, приобретенное на незаконные доходы, но и доход от использования или реализации таких активов.
  • Срок исковой давности для предъявления требований об обращении имущества в доход России законом не ограничен, при этом ответчик вправе доказать в суде законность происхождения средств, затраченных на приобретение активов.
  • Не подлежит конфискации имущество, приобретенное человеком до замещения публично значимой должности, а также поступившие на счета до указанной даты денежные средства.
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Президиум Верховного суда РФ под председательством Игоря Краснова указал, что по антикоррупционным искам подлежит взысканию не только имущество, приобретенное на незаконные доходы, но и доход от использования или реализации таких активов, сообщили в пресс-службе суда.
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"Верховный суд РФ указал, что по антикоррупционным искам обращать в доход государства нужно не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы, но и имущество, полученное посредством совершения противоправных деяний коррупционной направленности, а также доходов от его использования и реализации", - рассказали в пресс-службе.
ВС подчеркнул, что срок исковой данности для предъявления требований об обращении имущества в доход РФ законом не ограничен, при этом ответчик вправе всеми доступными способами доказать в суде законность происхождения средств, затраченных на приобретение активов.
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"В составе законных источников доходов могут быть учтены доходы всех совместно проживающих членов семьи, если они вели общее хозяйство и совместный бюджет. Не подлежит конфискации имущество, приобретенное человеком до замещения публично значимой должности, а также поступившие на счета до указанной даты денежные средства", - указал ВС.
Президиум Верховного суда России под председательством Краснова утвердил обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением законодательства о противодействии коррупции и обращением в доход РФ имущества, приобретенного в результате нарушения антикоррупционных требований.
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