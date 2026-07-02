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ВС России поразили транспортно-логистический центр, где хранились БПЛА ВСУ - РИА Новости, 02.07.2026
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ВС России поразили транспортно-логистический центр, где хранились БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России поразили транспортно-логистический центр.
  • В центре "МЛП-Чайка" хранились БПЛА, боевые части и боеприпасы к ним, а также комплектующие к технике.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ВС РФ поразили транспортно-логистический центр, где хранились БПЛА, боевые части и боеприпасы к ним, а также комплектующие к технике, сообщило Минобороны РФ.
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"(Поражен - ред.) транспортно-логистический центр "МЛП-Чайка", используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, боевых частей и боеприпасов к ним, а также различных комплектующих к вооружению и технике, поступающих из-за рубежа", - говорится в сообщении.
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