ВС России поразили транспортно-логистический центр, где хранились БПЛА ВСУ

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"(Поражен - ред.) транспортно-логистический центр "МЛП-Чайка", используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, боевых частей и боеприпасов к ним, а также различных комплектующих к вооружению и технике, поступающих из-за рубежа", - говорится в сообщении.