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Верховный суд назвал основания для увольнения чиновника - РИА Новости, 02.07.2026
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09:33 02.07.2026
Верховный суд назвал основания для увольнения чиновника

Верховный суд утвердил основания для увольнения чиновника из-за утраты доверия

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президиум Верховного суда под председательством Игоря Краснова утвердил обзор практики рассмотрения дел о противодействии коррупции.
  • Уклонение чиновника от обязанности предоставить сведения о доходах, расходах и имуществе, а также осуществление предпринимательской деятельности являются основаниями для увольнения в связи с утратой доверия.
  • Конфликт интересов у госслужащих может возникнуть при взаимодействии не только с близкими родственниками, но и с двоюродными братьями и сестрами или бывшими супругами.
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Президиум Верховного суда РФ под председательством Игоря Краснова утвердил обзор практики рассмотрения дел о противодействии коррупции и привел основания для увольнения чиновника в связи с утратой доверия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Там отметили, что уклонение чиновника от обязанности предоставить сведения о доходах, расходах и имуществе является основанием для досрочного прекращения его полномочий в связи с утратой доверия. Как и искажение таких сведений и сокрытие собственности.
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"Кроме того, основанием для увольнения является осуществление лицом, замещающим государственную (муниципальную) должность на постоянной основе, предпринимательской деятельности. При этом досрочно прекратить полномочия по собственной инициативе, если антикоррупционная проверка уже идет, невозможно", - заявили в пресс-службе.
В ВС России напомнили, что конфликт интересов у госслужащих может возникнуть при взаимодействии не только с близкими родственниками, но и двоюродными братьями и сестрами или бывшими супругами. Суд привел в пример главу сельского поселения и председателя совета депутатов, которые развелись, но продолжили жить вместе и воспитывать общих детей. При этом глава совета депутатов председательствовала на собрании, где избрали ее бывшего мужа на пост, вела протокол и проголосовала за него.
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