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Израильские войска обстреляли юг Сирии - РИА Новости, 02.07.2026
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01:22 02.07.2026
Израильские войска обстреляли юг Сирии

SANA: ВС Израиля обстреляли юг Сирии

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Сирийской арабской армии
Военнослужащий Сирийской арабской армии - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильские ВС совершили артобстрел сельскохозяйственных территорий между деревнями Бурейка и Кодна в провинции Кунейтра.
  • О пострадавших информации не поступало.
СТАМБУЛ, 2 июл - РИА Новости. Юг Сирии подвергся артиллерийскому обстрелу израильских ВС в ночь на четверг, передало сирийское госагентство SANA.
"Израильские ВС совершили артобстрел сельскохозяйственных территорий между деревнями Бурейка и Кодна в провинции Кунейтра", - говорится в сообщении.
О пострадавших информации не поступало.
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