Израильские войска обстреляли юг Сирии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израильские ВС совершили артобстрел сельскохозяйственных территорий между деревнями Бурейка и Кодна в провинции Кунейтра.
- О пострадавших информации не поступало.
СТАМБУЛ, 2 июл - РИА Новости. Юг Сирии подвергся артиллерийскому обстрелу израильских ВС в ночь на четверг, передало сирийское госагентство SANA.
"Израильские ВС совершили артобстрел сельскохозяйственных территорий между деревнями Бурейка и Кодна в провинции Кунейтра", - говорится в сообщении.
О пострадавших информации не поступало.