Краткий пересказ от РИА ИИ Врачи НИИ имени Склифосовского провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга пациентке с потерей зрения одного глаза.

Операция была проведена впервые в России в гибридной операционной силами нескольких специалистов, включая нейрохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов.

Благодаря операции удалось предотвратить кровоизлияние и сохранить пациентке зрение, после чего ее выписали домой через десять дней.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Московские врачи НИИ имени Склифосовского впервые в России провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга пациентке с потерей зрения одного глаза, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Впервые в России : врачи Склифа провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга. В институт Склифосовского обратилась пациентка 43 лет с жалобой на потерю зрения одного глаза. Обследование выявило крупную аневризму внутренней сонной артерии, которая сдавливала зрительный нерв", - написал Собянин в своем канале на платформе " Макс ".

Мэр отметил, что операция проходила в гибридной операционной, и проводили ее несколько специалистов, в том числе нейрохирурги и рентгенэндоваскулярные хирурги.

"Им удалось полностью выключить из кровотока сложную аневризму и таким образом не только предотвратить кровоизлияние, но и сохранить пациентке зрение. Такая операция была проведена в России впервые. Уже через сутки пациентку перевели из реанимации, а через десять дней выписали домой", - подчеркнул Собянин.