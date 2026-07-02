В Москве провели операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врачи НИИ имени Склифосовского провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга пациентке с потерей зрения одного глаза.
- Операция была проведена впервые в России в гибридной операционной силами нескольких специалистов, включая нейрохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов.
- Благодаря операции удалось предотвратить кровоизлияние и сохранить пациентке зрение, после чего ее выписали домой через десять дней.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Московские врачи НИИ имени Склифосовского впервые в России провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга пациентке с потерей зрения одного глаза, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Впервые в России: врачи Склифа провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга. В институт Склифосовского обратилась пациентка 43 лет с жалобой на потерю зрения одного глаза. Обследование выявило крупную аневризму внутренней сонной артерии, которая сдавливала зрительный нерв", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
Мэр отметил, что операция проходила в гибридной операционной, и проводили ее несколько специалистов, в том числе нейрохирурги и рентгенэндоваскулярные хирурги.
"Им удалось полностью выключить из кровотока сложную аневризму и таким образом не только предотвратить кровоизлияние, но и сохранить пациентке зрение. Такая операция была проведена в России впервые. Уже через сутки пациентку перевели из реанимации, а через десять дней выписали домой", - подчеркнул Собянин.
По его словам, Москва на протяжении последних лет модернизирует московские больницы и оснащает их новейшей техникой. В частности, гибридные операционные позволяют выполнять вмешательства, которые раньше считались крайне опасными, а иногда практически невозможными.