Врач предупредил, что чистая вода в не гарантирует безопасное купание

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врач-терапевт Алексей Парамонов предупредил, что наличие свалок, труб или мертвой рыбы рядом с водоемом делает купание опасным, даже если вода выглядит чистой.
- Утки и гуси могут быть переносчиками паразитов, а цветущая вода с зеленой пленкой и запахом болота может раздражать кожу и вызывать тошноту.
- Обилие камыша и тины указывает на стоячую воду, где легко размножаются бактерии, а резкий запах, пена и мутная вода после дождя сигнализируют об ухудшении качества воды в водоемах.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Наличие свалок, труб или мертвой рыбы рядом с водоемом делает купание опасным, даже если вода выглядит чистой, рассказал врач-терапевт Алексей Парамонов.
"Практический совет простой: если это не официальный пляж, если есть знак "купание запрещено", вода цветет, плавают утки и мертвая рыба, много тины, рядом пасутся животные, недалеко свалка, трубы или промзона - лучше здесь не купаться. Особенно детям, беременным, пожилым людям и людям с иммунодефицитом. Прозрачная вода не гарантирует безопасность, а красивый природный вид не заменяет лабораторный контроль", - сказал Парамонов газете ВЗГЛЯД.
По словам врача, утки и гуси - переносчики паразитов, вызывающих зуд и сыпь. Цветущая вода с зеленой пленкой и запахом болота может раздражать кожу, а если такая вода попадет в рот - не исключена тошнота, предупредил врач.
Он также отметил, что обилие камыша и тины указывает на стоячую воду, где легко размножаются бактерии. Пасущиеся рядом животные или фермы грозят фекальным загрязнением воды, а свалки, трубы и промзона - попаданием нефтепродуктов и химии, добавил Парамонов.
Кроме того, врач обратил внимание на резкий запах, пену и мутную воду после дождя - это является еще одним сигналом, что купаться не стоит. После ливней качество воды в водоемах резко ухудшается из-за смыва с дорог и газонов, и даже официальные пляжи в такие периоды могут давать плохие пробы, подчеркнул специалист.
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