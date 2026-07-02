Врач предупредил, что чистая вода в не гарантирует безопасное купание

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-терапевт Алексей Парамонов предупредил, что наличие свалок, труб или мертвой рыбы рядом с водоемом делает купание опасным, даже если вода выглядит чистой.

Утки и гуси могут быть переносчиками паразитов, а цветущая вода с зеленой пленкой и запахом болота может раздражать кожу и вызывать тошноту.

Обилие камыша и тины указывает на стоячую воду, где легко размножаются бактерии, а резкий запах, пена и мутная вода после дождя сигнализируют об ухудшении качества воды в водоемах.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Наличие свалок, труб или мертвой рыбы рядом с водоемом делает купание опасным, даже если вода выглядит чистой, рассказал врач-терапевт Алексей Парамонов.

"Практический совет простой: если это не официальный пляж, если есть знак "купание запрещено", вода цветет, плавают утки и мертвая рыба, много тины, рядом пасутся животные, недалеко свалка, трубы или промзона - лучше здесь не купаться. Особенно детям, беременным, пожилым людям и людям с иммунодефицитом. Прозрачная вода не гарантирует безопасность, а красивый природный вид не заменяет лабораторный контроль", - сказал Парамонов газете ВЗГЛЯД

По словам врача, утки и гуси - переносчики паразитов, вызывающих зуд и сыпь. Цветущая вода с зеленой пленкой и запахом болота может раздражать кожу, а если такая вода попадет в рот - не исключена тошнота, предупредил врач.

Он также отметил, что обилие камыша и тины указывает на стоячую воду, где легко размножаются бактерии. Пасущиеся рядом животные или фермы грозят фекальным загрязнением воды, а свалки, трубы и промзона - попаданием нефтепродуктов и химии, добавил Парамонов.