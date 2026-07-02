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Врач предупредил, что чистая вода в не гарантирует безопасное купание - РИА Новости, 02.07.2026
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17:35 02.07.2026 (обновлено: 17:47 02.07.2026)
Врач предупредил, что чистая вода в не гарантирует безопасное купание

Врач Парамонов: свалки и трубы рядом с водоемом делают купание опасным

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкОбъявление "купаться запрещено"
Объявление купаться запрещено - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Объявление "купаться запрещено". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-терапевт Алексей Парамонов предупредил, что наличие свалок, труб или мертвой рыбы рядом с водоемом делает купание опасным, даже если вода выглядит чистой.
  • Утки и гуси могут быть переносчиками паразитов, а цветущая вода с зеленой пленкой и запахом болота может раздражать кожу и вызывать тошноту.
  • Обилие камыша и тины указывает на стоячую воду, где легко размножаются бактерии, а резкий запах, пена и мутная вода после дождя сигнализируют об ухудшении качества воды в водоемах.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Наличие свалок, труб или мертвой рыбы рядом с водоемом делает купание опасным, даже если вода выглядит чистой, рассказал врач-терапевт Алексей Парамонов.
"Практический совет простой: если это не официальный пляж, если есть знак "купание запрещено", вода цветет, плавают утки и мертвая рыба, много тины, рядом пасутся животные, недалеко свалка, трубы или промзона - лучше здесь не купаться. Особенно детям, беременным, пожилым людям и людям с иммунодефицитом. Прозрачная вода не гарантирует безопасность, а красивый природный вид не заменяет лабораторный контроль", - сказал Парамонов газете ВЗГЛЯД.
По словам врача, утки и гуси - переносчики паразитов, вызывающих зуд и сыпь. Цветущая вода с зеленой пленкой и запахом болота может раздражать кожу, а если такая вода попадет в рот - не исключена тошнота, предупредил врач.
Он также отметил, что обилие камыша и тины указывает на стоячую воду, где легко размножаются бактерии. Пасущиеся рядом животные или фермы грозят фекальным загрязнением воды, а свалки, трубы и промзона - попаданием нефтепродуктов и химии, добавил Парамонов.
Кроме того, врач обратил внимание на резкий запах, пену и мутную воду после дождя - это является еще одним сигналом, что купаться не стоит. После ливней качество воды в водоемах резко ухудшается из-за смыва с дорог и газонов, и даже официальные пляжи в такие периоды могут давать плохие пробы, подчеркнул специалист.
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