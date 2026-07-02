Врач рассказала, какие продукты могут стать особенно опасными в жару

Краткий пересказ от РИА ИИ В жару сроки хранения продуктов сокращаются, и риск размножения бактерий в них возрастает, особенно если нарушаются условия хранения.

Молочные продукты, кондитерские изделия с кремом и мясные полуфабрикаты могут стать источником инфекции при неправильном хранении.

При первых симптомах отравления необходимо вызвать врача, а до его прибытия промыть желудок, пить больше жидкости и принять энтеросорбенты.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Молочные продукты, кондитерские изделия с кремом и мясные полуфабрикаты могут стать особенно опасными в жару и вызвать отравление, если нарушаются условия их хранения, рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

По словам врача, в жару сроки хранения продуктов сокращаются, а риск размножения бактерий возрастает. Особую опасность, как отметила Волгина, представляют кондитерские изделия с кремовой начинкой и мясные полуфабрикаты, которые могли храниться без холода.

"Молочные продукты также представляют собой потенциальный источник инфекции в жаркую погоду. При нарушении условий хранения в них могут активно размножаться микроорганизмы, такие как Streptococcus spp., что может привести к контаминации и развитию пищевых инфекций", - сказала Волгина " Ленте.ру ".