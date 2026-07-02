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Врач рассказала, какие продукты могут стать особенно опасными в жару - РИА Новости, 02.07.2026
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14:44 02.07.2026
Врач рассказала, какие продукты могут стать особенно опасными в жару

Волгина назвала молочные продукты и мясные полуфабрикаты самыми опасными в жару

© РИА Новости / Виталий ТимкивПроверка молочной продукции в лаборатории
Проверка молочной продукции в лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Проверка молочной продукции в лаборатории. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В жару сроки хранения продуктов сокращаются, и риск размножения бактерий в них возрастает, особенно если нарушаются условия хранения.
  • Молочные продукты, кондитерские изделия с кремом и мясные полуфабрикаты могут стать источником инфекции при неправильном хранении.
  • При первых симптомах отравления необходимо вызвать врача, а до его прибытия промыть желудок, пить больше жидкости и принять энтеросорбенты.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Молочные продукты, кондитерские изделия с кремом и мясные полуфабрикаты могут стать особенно опасными в жару и вызвать отравление, если нарушаются условия их хранения, рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.
По словам врача, в жару сроки хранения продуктов сокращаются, а риск размножения бактерий возрастает. Особую опасность, как отметила Волгина, представляют кондитерские изделия с кремовой начинкой и мясные полуфабрикаты, которые могли храниться без холода.
"Молочные продукты также представляют собой потенциальный источник инфекции в жаркую погоду. При нарушении условий хранения в них могут активно размножаться микроорганизмы, такие как Streptococcus spp., что может привести к контаминации и развитию пищевых инфекций", - сказала Волгина "Ленте.ру".
При первых симптомах отравления - слабости, тошноте, рвоте и диарее - она рекомендует незамедлительно вызвать врача, а до его прибытия промыть желудок, пить больше жидкости и принять энтеросорбенты.
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