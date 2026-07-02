В Воркуте в некоторых детсадах ввели карантин из-за случаев энтеровируса

Краткий пересказ от РИА ИИ В Воркуте ввели карантин в ряде образовательных и дошкольных учреждений для предупреждения распространения энтеровирусной инфекции.

В Коми со второй половины июня начался сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией, в том числе регистрируются групповые очаги в детских организованных коллективах.

Все случаи заболевания в Воркуте протекают в легкой форме, госпитализация никому не потребовалась.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Карантин ввели в ряде образовательных и дошкольных учреждений Воркуты для предупреждения распространения энтеровирусной инфекции, сообщила городская администрация.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что в Коми со второй половины июня начался сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекции, в том числе регистрируются групповые очаги в детских организованных коллективах.

"В Воркуте зафиксированы случаи энтеровирусной инфекции. Заболевание носит сезонный характер, подъем заболеваемости не превышает средних многолетних значений… Для предупреждения распространения инфекции в ряде образовательных и дошкольных учреждений города введен карантин. Это стандартная и необходимая в таких случаях мера", - говорится в сообщении.

Как отмечают власти, ситуация находится под контролем.

"Все случаи заболевания протекают в легкой форме, на сегодня госпитализация никому не потребовалась. Пациенты находятся под амбулаторным наблюдением врачей", - отметила заместитель руководителя администрации Воркуты по социальным вопросам Елена Галеева, слова которой приводятся в сообщении.

Как сообщила администрация, в настоящее время усилен контроль за соблюдением санитарных норм, проводится ежедневный мониторинг состояния заболевших. Согласно результатам лабораторных исследований, смывы и пробы оборудования, пищевых продуктов и готовых блюд, а также пробы у работников образовательных учреждений не подтвердили наличие возбудителя.