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В Воркуте в некоторых детсадах ввели карантин из-за случаев энтеровируса - РИА Новости, 02.07.2026
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20:19 02.07.2026
В Воркуте в некоторых детсадах ввели карантин из-за случаев энтеровируса

В Воркуте в некоторых садах ввели карантин из-за случаев энтеровирусной инфекции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Воркуте ввели карантин в ряде образовательных и дошкольных учреждений для предупреждения распространения энтеровирусной инфекции.
  • В Коми со второй половины июня начался сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией, в том числе регистрируются групповые очаги в детских организованных коллективах.
  • Все случаи заболевания в Воркуте протекают в легкой форме, госпитализация никому не потребовалась.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Карантин ввели в ряде образовательных и дошкольных учреждений Воркуты для предупреждения распространения энтеровирусной инфекции, сообщила городская администрация.
Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что в Коми со второй половины июня начался сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекции, в том числе регистрируются групповые очаги в детских организованных коллективах.
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"В Воркуте зафиксированы случаи энтеровирусной инфекции. Заболевание носит сезонный характер, подъем заболеваемости не превышает средних многолетних значений… Для предупреждения распространения инфекции в ряде образовательных и дошкольных учреждений города введен карантин. Это стандартная и необходимая в таких случаях мера", - говорится в сообщении.
Как отмечают власти, ситуация находится под контролем.
"Все случаи заболевания протекают в легкой форме, на сегодня госпитализация никому не потребовалась. Пациенты находятся под амбулаторным наблюдением врачей", - отметила заместитель руководителя администрации Воркуты по социальным вопросам Елена Галеева, слова которой приводятся в сообщении.
Как сообщила администрация, в настоящее время усилен контроль за соблюдением санитарных норм, проводится ежедневный мониторинг состояния заболевших. Согласно результатам лабораторных исследований, смывы и пробы оборудования, пищевых продуктов и готовых блюд, а также пробы у работников образовательных учреждений не подтвердили наличие возбудителя.
Ранее в четверг республиканское следственное управление СК РФ сообщало о проведении процессуальной проверки после публикаций о заболевании энтеровирусной инфекцией воспитанников детских учреждений Воркуты. Также прокуратура организовала проверку по факту вспышки энтеровирусной инфекции в дошкольных учреждениях города.
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