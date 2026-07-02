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ВС России "Геранью" поразили локомотив ВСУ в Кировоградской области - РИА Новости, 02.07.2026
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08:01 02.07.2026 (обновлено: 09:09 02.07.2026)
ВС России "Геранью" поразили локомотив ВСУ в Кировоградской области

МО: ВС России "Геранью" поразили локомотив ВСУ в Кировоградской области

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России поразили локомотив в Кировоградской области с помощью беспилотника "Герань".
  • Локомотив использовался в интересах ВСУ.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные силы беспилотником "Герань" в Кировоградской области поразили локомотив, который использовался для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало видео удара. В описании к ролику говорится, что специалисты войск беспилотных систем ВС РФ с помощью БПЛА "Герань" поразили железнодорожный локомотив, используемый в интересах ВСУ, в районе населенного пункта Славное в Кировоградской области.
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Специальная военная операция на УкраинеКировоградская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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