Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России поразили локомотив в Кировоградской области с помощью беспилотника "Герань".
- Локомотив использовался в интересах ВСУ.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные силы беспилотником "Герань" в Кировоградской области поразили локомотив, который использовался для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало видео удара. В описании к ролику говорится, что специалисты войск беспилотных систем ВС РФ с помощью БПЛА "Герань" поразили железнодорожный локомотив, используемый в интересах ВСУ, в районе населенного пункта Славное в Кировоградской области.