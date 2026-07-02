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Гидрогеолог объяснила, почему нельзя кипятить минеральную воду - РИА Новости, 02.07.2026
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04:10 02.07.2026
Гидрогеолог объяснила, почему нельзя кипятить минеральную воду

Гидрогеолог Помеляйко: кипячение минеральной воды лишает ее полезных свойств

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМинеральная вода
Минеральная вода - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипячение минеральной лечебно-столовой и лечебной воды лишает ее биологически активных компонентов, кальция и магния.
  • Минеральная лечебно-столовая и лечебная вода не требует кипячения, так как она формируется на больших глубинах, имеет артезианский характер и не содержит патогенной микрофлоры.
ПЯТИГОРСК, 2 июл – РИА Новости. Кипячение минеральной воды лишает ее полезных свойств и меняет химический состав, рассказала РИА Новости гидрогеолог Ирина Помеляйко.
"При кипячении минеральной лечебно-столовой и лечебной воды теряются содержащиеся в ней биологически активные компоненты, необходимые и хорошо усваиваемые кальций и магний. Вода безопасна, но не имеет никакого отношения к первоначальному напитку", – сказала Помеляйко.
По ее словам, минеральная лечебно-столовая и лечебная вода формируется на больших глубинах, имеет артезианский характер, не содержит патогенной микрофлоры и не хлорируется, поэтому нет никакой причины, чтобы ее кипятить.
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