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Власти Украины ужесточили правила предоставления брони от мобилизации - РИА Новости, 02.07.2026
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14:52 02.07.2026

Власти Украины ужесточили правила предоставления брони от мобилизации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство Украины ужесточило правила предоставления брони от мобилизации.
  • Зарплатный порог для критически важных предприятий вырос до 26 000 гривен (579 долларов), а для прифронтовых территорий — до 21 600 гривен (481 доллар).
  • Работника можно учесть в квоту брони лишь на одном предприятии, даже если он работает по совместительству еще на нескольких.
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Правительство Украины ужесточило правила предоставления брони от мобилизации, увеличив в том числе порог зарплаты до 580 долларов для критически важных предприятий, сообщила в четверг депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк.
"Правительство обновило правила бронирования. Что изменилось. Вырос зарплатный порог для критически важных предприятий. Теперь не менее 26 000 гривен (579 долларов – ред.), для прифронтовых территорий — 21 600 гривен (481 доллар – ред.). Это один из двух обязательных критериев, второй - отсутствие налогового долга", - написала Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.
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По словам депутата, были также пересмотрены отраслевые и региональные критерии критически важных предприятий. Предприятиям, как отмечает Василевская-Смаглюк, придется заново подтвердить соответствие. Также были изменены правила для тех, кто совмещает деятельность. Теперь работника можно учесть в квоту брони лишь на одном предприятии, даже если он работает по совместительству еще на нескольких.
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"Это первый системный просмотр с декабря 2024 года. За полтора года количество забронированных выросло на 300 тысяч человек, а критически важных предприятий увеличилось на 9 тысяч. Под новые критерии попадает около 20% предприятий, им надо подтвердить статус критичности до 10 августа. Переходный период: до 1 сентября действующее бронирование сохраняется, автоматически его никто не отменяет", - добавила депутат.
Парламентарий уточнила, что на данный момент на Украине бронь от мобилизации имеют более 1,3 миллиона человек.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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