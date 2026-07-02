Власти Украины ужесточили правила предоставления брони от мобилизации

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство Украины ужесточило правила предоставления брони от мобилизации.

Зарплатный порог для критически важных предприятий вырос до 26 000 гривен (579 долларов), а для прифронтовых территорий — до 21 600 гривен (481 доллар).

Работника можно учесть в квоту брони лишь на одном предприятии, даже если он работает по совместительству еще на нескольких.

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Правительство Украины ужесточило правила предоставления брони от мобилизации, увеличив в том числе порог зарплаты до 580 долларов для критически важных предприятий, сообщила в четверг депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк.

"Правительство обновило правила бронирования. Что изменилось. Вырос зарплатный порог для критически важных предприятий. Теперь не менее 26 000 гривен (579 долларов – ред.), для прифронтовых территорий — 21 600 гривен (481 доллар – ред.). Это один из двух обязательных критериев, второй - отсутствие налогового долга", - написала Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.

По словам депутата, были также пересмотрены отраслевые и региональные критерии критически важных предприятий. Предприятиям, как отмечает Василевская-Смаглюк, придется заново подтвердить соответствие. Также были изменены правила для тех, кто совмещает деятельность. Теперь работника можно учесть в квоту брони лишь на одном предприятии, даже если он работает по совместительству еще на нескольких.

« "Это первый системный просмотр с декабря 2024 года. За полтора года количество забронированных выросло на 300 тысяч человек, а критически важных предприятий увеличилось на 9 тысяч. Под новые критерии попадает около 20% предприятий, им надо подтвердить статус критичности до 10 августа. Переходный период: до 1 сентября действующее бронирование сохраняется, автоматически его никто не отменяет", - добавила депутат.

Парламентарий уточнила, что на данный момент на Украине бронь от мобилизации имеют более 1,3 миллиона человек.