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В Венесуэле нашли выжившего спустя восемь дней после землетрясения - РИА Новости, 02.07.2026
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17:08 02.07.2026 (обновлено: 18:01 02.07.2026)
В Венесуэле нашли выжившего спустя восемь дней после землетрясения

AP: в Венесуэле спасли мужчину, который восемь дней провел под завалами ТЦ

© REUTERS / Maxwell BricenoСпасатели вызволили мужчину, который восемь дней провел под обломками после землетрясения в Венесуэле
Спасатели вызволили мужчину, который восемь дней провел под обломками после землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Maxwell Briceno
Спасатели вызволили мужчину, который восемь дней провел под обломками после землетрясения в Венесуэле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели вызволили 43-летнего Эрнана Альберто Хиля Флореса, который провел восемь дней под обломками в подвале торгового центра "Галериас Плайя-Гранде" в Ла-Гуайре.
КАРАКАС, 2 июл — РИА Новости. Спасатели вызволили 43-летнего мужчину, который восемь дней провел под обломками после землетрясения в Венесуэле, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
«

"Эрнан Альберто Хиль Флорес был спасен. С 24 июня он находился под завалами в подвале торгового центра "Галериас Плайя-Гранде" в прибрежном городе Ла-Гуайра", — сказано в публикации.

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Отмечается, что Хиль Флорес работал в этом ТЦ охранником, а во время землетрясения был на смене. Сторожевая будка защитила его от обломков и обеспечила необходимый карман кислорода.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй — 7,5. По последним данным, погибли 2295 человек, еще 11 267 получили ранения. Также были разрушены сотни жилых домов, повреждения получили инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования из-за произошедшего. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
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