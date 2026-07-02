В Венесуэле нашли выжившего спустя восемь дней после землетрясения

КАРАКАС, 2 июл — РИА Новости. Спасатели вызволили 43-летнего мужчину, который восемь дней провел под обломками после землетрясения в Венесуэле, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Эрнан Альберто Хиль Флорес был спасен. С 24 июня он находился под завалами в подвале торгового центра "Галериас Плайя-Гранде" в прибрежном городе Ла-Гуайра", — сказано в публикации.

Отмечается, что Хиль Флорес работал в этом ТЦ охранником, а во время землетрясения был на смене. Сторожевая будка защитила его от обломков и обеспечила необходимый карман кислорода.