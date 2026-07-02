Пентагон отправил в Венесуэлу около двух тысяч военных

Краткий пересказ от РИА ИИ Пентагон задействовал около двух тысяч военных для помощи Венесуэле, пострадавшей от землетрясений.

Более 900 военнослужащих США были отправлены непосредственно в Венесуэлу, еще около 800 — размещены в Пуэрто-Рико и Кюрасао.

Американские военные будут помогать Венесуэле до завершения необходимых работ.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пентагон задействовал около двух тысяч военных для помощи Венесуэле, пострадавшей от масштабных землетрясений, сообщил глава Южного командования ВС США генерал Фрэнсис Донован.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на главу Южного командования ВС США генерала Фрэнсиса Донована передавало, что США отправили более 900 военнослужащих в Венесуэлу для помощи с устранением последствий землетрясения, еще 800 служащих были размещены в Пуэрто-Рико и Кюрасао.

"Прямо сейчас министерство обороны США... имеет около двух тысяч человек в регионе на суше, в небе и море вокруг Венесуэлы. Они ежедневно усердно работают, помогая в поисково-спасательных мероприятиях, для доставки нужных припасов", - заявил Донован во время брифинга, выступление опубликовано на сайте госдепартамента США.

Генерал снова подчеркнул. что американские военные будут помогать Венесуэле до тех пор, пока "не будет выполнена работа".

Ранее госдеп США заявил об участии Пентагона в мероприятиях Соединенных Штатов по помощи пострадавшим от землетрясения в Венесуэле.