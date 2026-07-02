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На ярмарке в Вашингтоне во время репетиции упала конструкция - РИА Новости, 02.07.2026
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23:56 02.07.2026
На ярмарке в Вашингтоне во время репетиции упала конструкция

На ярмарке в Вашингтоне во время репетиции упала часть конструкции

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во время репетиции на ярмарке в Вашингтоне, построенной ко Дню независимости, на сцену упал прямоугольный объект.
  • В результате инцидента никто не пострадал.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Часть конструкции упала на сцену во время репетиции артистов на ярмарке в Вашингтоне, которую построили ко Дню независимости, соответствующее видео публикуют пользователи соцсетей.
На распространенной видеозаписи показана репетиция на одной из сцен ярмарки. Во время исполнения номера танцовщицами за ними с металлическим грохотом падает прямоугольный объект. Репетиция прерывается, участники номера оглядываются на звук.
Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.
В субботу США отпразднуют свое 250-летие. В центре столицы в честь Дня независимости развернули ярмарку, утром и днем пройдет парад, вечером - салют. Власти рассчитывают, что только на Национальной аллее у монумента Джорджу Вашингтону соберутся до 150 тысяч человек.
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