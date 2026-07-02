На ярмарке в Вашингтоне во время репетиции упала конструкция

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во время репетиции на ярмарке в Вашингтоне, построенной ко Дню независимости, на сцену упал прямоугольный объект.
- В результате инцидента никто не пострадал.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Часть конструкции упала на сцену во время репетиции артистов на ярмарке в Вашингтоне, которую построили ко Дню независимости, соответствующее видео публикуют пользователи соцсетей.
На распространенной видеозаписи показана репетиция на одной из сцен ярмарки. Во время исполнения номера танцовщицами за ними с металлическим грохотом падает прямоугольный объект. Репетиция прерывается, участники номера оглядываются на звук.
Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.
В субботу США отпразднуют свое 250-летие. В центре столицы в честь Дня независимости развернули ярмарку, утром и днем пройдет парад, вечером - салют. Власти рассчитывают, что только на Национальной аллее у монумента Джорджу Вашингтону соберутся до 150 тысяч человек.