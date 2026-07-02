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США обсудили со странами Ближнего Востока оборонное сотрудничество - РИА Новости, 02.07.2026
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23:54 02.07.2026
США обсудили со странами Ближнего Востока оборонное сотрудничество

США обсудили со странами Ближнего Востока укрепление оборонного сотрудничества

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканские флаги перед Белым домом в Вашингтоне
Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Адмирал Брэд Купер обсудил с военными из 12 стран Ближнего Востока возможности для укрепления оборонного сотрудничества в регионе.
  • Участники встречи подтвердили готовность обеспечивать беспрепятственное движение торговых судов через Ормузский пролив.
ДОХА, 2 июл - РИА Новости. Командующий Центральным командованием вооруженных сил США адмирал Брэд Купер обсудил в Бахрейне с высокопоставленными военными из 12 стран Ближнего Востока возможности для укрепления оборонного сотрудничества в регионе, говорится в сообщении CENTCOM в социальной сети Х.
"Под эгидой Центрального командования США (CENTCOM) и при участии Сил обороны Бахрейна состоялось совещание по вопросам региональной безопасности, на котором собрались руководители оборонных ведомств 12 стран региона. Они обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности и возможности для укрепления оборонного сотрудничества в регионе", - отмечается в сообщении.
Участники встречи также подтвердили, что готовы обеспечивать беспрепятственное движение торговых судов через Ормузский пролив.
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