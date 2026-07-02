В США суд предъявил обвинения россиянам, залезшим на Эмпайр-стейт-билдинг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россияне Ангелина Николау и Иван Кузнецов залезли на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг и развернули пацифистский баннер.
- Они обвиняются в попытке умышленного создания опасности для жизни, попытке порчи имущества и попытке незаконного проникновения в здание, а также в незаконном подъеме на высотные конструкции.
- Руферы предстали перед Нью-Йоркским криминальным судом.
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Суд в Нью-Йорке предъявил в четверг обвинения в ряде преступлений россиянам Ангелине Николау и Ивану Кузнецову, которые залезли на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг, свидетельствуют документы из судебной базы данных, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости.
Согласно документам, Николау и Кузнецов обвиняются в попытке умышленного создания опасности для жизни, попытке порчи имущества, а также в попытке незаконного проникновения в здание.
Кроме того, обоим ответчикам вменяется в вину незаконный подъем на высотные конструкции.
Отмечается также, что Николау и Кузнецов предстали перед Нью-Йоркским криминальным судом в четверг утром.
Российские руферы Ангелина Николау и Иван Кузнецов (Биркус), известные по документальному фильму Netflix "Skywalkers: A Love Story", в среду незаметно обошли охрану и поднялись на шпиль нью-йоркского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, где развернули пацифистский баннер. Мужчина со шпиля высотки сделал девушке предложение. В результате властям пришлось перекрыть движение в районе здания и задействовать десятки полицейских.