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Пропавшего в Ярославской области мальчика нашли - РИА Новости, 02.07.2026
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12:45 02.07.2026
Пропавшего в Ярославской области мальчика нашли

УМВД: пропавшего в Ярославской области 11-летнего мальчика нашли

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Одиннадцатилетнего мальчика, который пропал в Дзержинском районе Ярославской области, нашли.
  • Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.
ТУЛА, 2 июл – РИА Новости. Одиннадцатилетнего мальчика, который пропал в среду в Дзержинском районе Ярославской области, нашли, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
Утром в ведомстве сообщали о поисках 11-летнего ребенка, который 1 июля ушел из дома и не вернулся.
"Местонахождение ребенка установлено, его жизни и здоровью ничто не угрожает", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ярославская областьДзержинский район
 
 
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