Пропавшего в Ярославской области мальчика нашли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Одиннадцатилетнего мальчика, который пропал в Дзержинском районе Ярославской области, нашли.
- Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.
ТУЛА, 2 июл – РИА Новости. Одиннадцатилетнего мальчика, который пропал в среду в Дзержинском районе Ярославской области, нашли, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
Утром в ведомстве сообщали о поисках 11-летнего ребенка, который 1 июля ушел из дома и не вернулся.
"Местонахождение ребенка установлено, его жизни и здоровью ничто не угрожает", - говорится в сообщении.