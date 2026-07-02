Пропавшего в Ярославской области мальчика нашли

Краткий пересказ от РИА ИИ Одиннадцатилетнего мальчика, который пропал в Дзержинском районе Ярославской области, нашли.

Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

ТУЛА, 2 июл – РИА Новости. Одиннадцатилетнего мальчика, который пропал в среду в Дзержинском районе Ярославской области, нашли, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Утром в ведомстве сообщали о поисках 11-летнего ребенка, который 1 июля ушел из дома и не вернулся.