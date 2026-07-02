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Вагенкнех: Мерц помогает Киеву за подрыв "Северных Потоков" - РИА Новости, 02.07.2026
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20:15 02.07.2026
Вагенкнех: Мерц помогает Киеву за подрыв "Северных Потоков"

Вагенкнехт: Мерц продолжает посылать Украине миллиардные подарки

© AP Photo / Martin MeissnerСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Martin Meissner
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что канцлер Германии Фридрих Мерц продолжает отправлять Украине многомиллиардную помощь «в благодарность» за подрыв газопроводов «Северный поток».
  • Гражданин Украины Сергей К. обвиняется федеральной прокуратурой ФРГ в военных преступлениях по делу о теракте на газопроводах «Северный поток».
  • Сара Вагенкнехт предложила добиваться возобновления поставок доступного российского газа по уцелевшей нитке газопровода.
БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что канцлер Германии Фридрих Мерц продолжает отправлять Украине многомиллиардную помощь "в благодарность" за подрыв газопроводов "Северный поток".
Ранее федеральная прокуратура ФРГ предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах "Северный поток" гражданину Украины Сергею К., который был задержан итальянскими правоохранителями в провинции Римини 21 августа 2025 года на основании европейского ордера на арест и в ноябре 2025 года передан Германии.
"Федеральная прокуратура предъявила украинскому главному подозреваемому в подрыве "Северного потока" обвинение в военных преступлениях… Всем известно, что украинское правительство, скорее всего лично (Владимир – ред.) Зеленский, отдал приказ о совершении этого террористического акта. В благодарность за разрушение нашей энергетической инфраструктуры Мерц радостно продолжает посылать в Киев миллиардные подарки, которые там утекают в болоте коррупции", - написала Вагенкнехт на своей странице в социальной сети Х.
Лидер ССВ задала вопрос о том, что еще помимо решения генпрокуратуры Германии об обвинительном приговоре Сергею К. должно произойти для того, чтобы немецкие власти сделали соответствующие выводы.
"Вместо того чтобы и дальше делать нас посмешищем для всего мира, федеральному правительству следовало бы добиваться возобновления поставок доступного российского газа по уцелевшей нитке газопровода. Это принесло бы огромное облегчение как экономике, так и потребителям!" - добавила Вагенкнехт.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Лидер АдГ призвал расследовать подрыв "Северных потоков"
Вчера, 15:44
 
В миреГерманияРоссияСШАСара ВагенкнехтФридрих МерцСеймур ХершГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны СШАСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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