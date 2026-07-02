Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция на Украине начала требовать от работодателей информацию о сотрудниках, имеющих бронь от мобилизации.

Руководство получает письма с просьбой предоставить приказы о приеме на работу, трудовые договоры, табели учета рабочего времени и документы, на основании которых предприятие получило статус критически важного.

Специалисты отмечают, что полиция не имеет полномочий осуществлять проверки предприятий по вопросам бронирования, и получение информации возможно только в рамках уголовного производства.

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Полиция на Украине начала требовать от работодателей информацию о сотрудниках, имеющих бронь от мобилизации, сообщило украинское издание " Полиция на Украине начала требовать от работодателей информацию о сотрудниках, имеющих бронь от мобилизации, сообщило украинское издание " Судебно-юридическая газета ".

"Некоторые работодатели начали получать письма от Национальной полиции с просьбой предоставить информацию о работниках, в отношении которых в 2023-2026 годах оформлялось бронирование", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Судебно-юридической газеты.

По данным издания, в частности требуют приказы о приеме на работу трудовые договоры табели учета рабочего времени, а также документы, на основании которых предприятие получило статус критически важного. С чем это связано, не уточняется.

"Специалисты советуют работодателям не игнорировать такие запросы, но и не передавать документы автоматически без проверки правовых оснований... Специалисты отмечают, что полиция не имеет полномочий осуществлять проверки предприятий по вопросам бронирования. Получение информации возможно только в рамках уголовного производства", - отметило издание.

Ранее в четверг депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что правительство Украины ужесточило правила предоставления брони от мобилизации, увеличив в том числе порог зарплаты до 580 долларов для критически важных предприятий.