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На Украине полиция требует от работодателей данные о сотрудниках с бронью - РИА Новости, 02.07.2026
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20:04 02.07.2026
На Украине полиция требует от работодателей данные о сотрудниках с бронью

На Украине полиция требует от работодателей информацию о сотрудниках с бронью

© Фото : Национальная полиция УкраиныАвтомобиль полиции Украины
Автомобиль полиции Украины - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Национальная полиция Украины
Автомобиль полиции Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция на Украине начала требовать от работодателей информацию о сотрудниках, имеющих бронь от мобилизации.
  • Руководство получает письма с просьбой предоставить приказы о приеме на работу, трудовые договоры, табели учета рабочего времени и документы, на основании которых предприятие получило статус критически важного.
  • Специалисты отмечают, что полиция не имеет полномочий осуществлять проверки предприятий по вопросам бронирования, и получение информации возможно только в рамках уголовного производства.
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Полиция на Украине начала требовать от работодателей информацию о сотрудниках, имеющих бронь от мобилизации, сообщило украинское издание "Судебно-юридическая газета".
"Некоторые работодатели начали получать письма от Национальной полиции с просьбой предоставить информацию о работниках, в отношении которых в 2023-2026 годах оформлялось бронирование", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Судебно-юридической газеты.
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По данным издания, в частности требуют приказы о приеме на работу трудовые договоры табели учета рабочего времени, а также документы, на основании которых предприятие получило статус критически важного. С чем это связано, не уточняется.
"Специалисты советуют работодателям не игнорировать такие запросы, но и не передавать документы автоматически без проверки правовых оснований... Специалисты отмечают, что полиция не имеет полномочий осуществлять проверки предприятий по вопросам бронирования. Получение информации возможно только в рамках уголовного производства", - отметило издание.
Ранее в четверг депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что правительство Украины ужесточило правила предоставления брони от мобилизации, увеличив в том числе порог зарплаты до 580 долларов для критически важных предприятий.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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