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На Украине мужчина умер на следующий день после мобилизации - РИА Новости, 02.07.2026
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18:37 02.07.2026
На Украине мужчина умер на следующий день после мобилизации

Во Львовской области мужчина умер на следующий день после мобилизации

© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина из Львовской области умер на следующий день после мобилизации.
  • На теле умершего обнаружены гематомы и повреждения конечностей.
  • Заключение судебно-медицинской экспертизы указывает на гипертрофическую кардиомиопатию, несмотря на то что военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к военной службе.
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Мужчина во Львовской области на западе Украины умер на следующий день после мобилизации, на его теле родственники нашли гематомы, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Между повесткой и смертью — лишь одни сутки… Дочь умершего сообщила, что 13 июня 2026 года ее отца мобилизовали работники Шептицкого РТЦК (районного территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), а уже на следующий день он умер", - написал Лубинец в своем Telegram-канале.
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По словам омбудсмена, родным мужчины не сообщили о его смерти. Его тело почти двенадцать суток находилось в морге, а во время осмотра родственники обнаружили на нем гематомы в области печени и селезенки, а также повреждения конечностей.
"Заключение судебно-медицинского исследования содержит информацию о гипертрофической кардиомиопатии, хотя перед мобилизацией военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к военной службе", - отметил Лубинец.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
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