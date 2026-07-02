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В Раде заявили, что 90 процентов мобилизованных в ВСУ не пригодны к службе - РИА Новости, 02.07.2026
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16:50 02.07.2026 (обновлено: 16:51 02.07.2026)
В Раде заявили, что 90 процентов мобилизованных в ВСУ не пригодны к службе

Депутат Рады Скороход: 90% мобилизованных в ВСУ не пригодны к военной службе

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 90% мобилизованных в ВСУ непригодны к военной службе, заявила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход.
  • Среди мобилизованных есть люди с зависимостями и психическими отклонениями, из-за чего до 10 человек из ста могут участвовать в боевых действиях.
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Около 90% мобилизованных в ВСУ не пригодны к военной службе, среди них есть алкоголики, наркоманы, заявила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход.
"Мне командир говорит: "Мне прислали 100 человек. Из них половина - наркоманы, алкоголики, около 20 человек уже в таком возрасте, что они на позицию, на которую надо идти 10 километров, физически не дойдут. И у нас много смертей по дороге на позицию. Люди физически не вытягивают", - сказала Скороход в интервью YouTube-каналу Дикий live.
По ее словам, также мобилизуют людей с психическими отклонениями, в итоге до 10 человек из ста могут участвовать в боевых действиях.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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