В Раде заявили, что 90 процентов мобилизованных в ВСУ не пригодны к службе

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Около 90% мобилизованных в ВСУ не пригодны к военной службе, среди них есть алкоголики, наркоманы, заявила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход.

По ее словам, также мобилизуют людей с психическими отклонениями, в итоге до 10 человек из ста могут участвовать в боевых действиях.