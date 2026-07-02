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На Украине часть абонентов осталась без электричества - РИА Новости, 02.07.2026
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10:29 02.07.2026
На Украине часть абонентов осталась без электричества

Часть абонентов осталась без света в Киеве, Сумской и Харьковской областях

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Часть абонентов осталась без электроснабжения в Киеве, а также в Сумской и Харьковской областях Украины.
  • Самая сложная ситуация утром наблюдается в Сумской области, где обесточено наибольшее количество потребителей.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Часть абонентов осталась без электроснабжения в Киеве, а также Сумской и Харьковской областях Украины, сообщила в четверг национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
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"Самой сложной на утро остается ситуация в Сумской области, там обесточено наибольшее количество потребителей. Также есть обесточенные абоненты в Киеве, Харьковской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в мае заявлял, что отключения электроэнергии летом при жаркой погоде на Украине могут длиться по шесть-восемь часов в сутки.
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