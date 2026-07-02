На Украине часть абонентов осталась без электричества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Часть абонентов осталась без электроснабжения в Киеве, а также в Сумской и Харьковской областях Украины.
- Самая сложная ситуация утром наблюдается в Сумской области, где обесточено наибольшее количество потребителей.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Часть абонентов осталась без электроснабжения в Киеве, а также Сумской и Харьковской областях Украины, сообщила в четверг национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
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"Самой сложной на утро остается ситуация в Сумской области, там обесточено наибольшее количество потребителей. Также есть обесточенные абоненты в Киеве, Харьковской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в мае заявлял, что отключения электроэнергии летом при жаркой погоде на Украине могут длиться по шесть-восемь часов в сутки.