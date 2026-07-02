На Украине часть абонентов осталась без электричества

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Часть абонентов осталась без электроснабжения в Киеве, а также Сумской и Харьковской областях Украины, сообщила в четверг национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в мае заявлял, что отключения электроэнергии летом при жаркой погоде на Украине могут длиться по шесть-восемь часов в сутки.