Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен заявил, что, судя по потерям ВСУ, близится завершение конфликта.
- По мнению Диесена, Европа заняла крайне деструктивную позицию в украинском конфликте.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Судя по потерям ВСУ, близится завершение конфликта, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в эфире YouTube-канала.
"Вы посмотрите на сокращение численности личного состава, вооружения, техники на Украине. <…> Все это показывает, что ситуация близится к завершению. И когда это завершение наступит, украинцы уже не смогут удерживать оборону, как это было в предыдущие четыре года", — отметил он.
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По мнению Диесена, Европа в украинском конфликте заняла крайне деструктивную позицию.
"Это очень по-европейски: вроде бы поддерживать Украину, но в то же время заявлять, что мира не будет. Потому что именно это вы и говорите, если требуете вступления Украины в НАТО", — заключил аналитик.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки освободили населенные пункты Украинское в Харьковской области и Копани в Запорожской области. Потери ВСУ составили до 1430 военнослужащих.
Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.
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