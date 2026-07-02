Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкая газета Junge Welt пишет, что киевский режим использует конфликт с Россией для ревизии фашистской идеологии, превращая ее в «европейскую ценность».
- В материале сожалеют о появлении в Германии политиков, которые хотят отомстить России за победу в Великой Отечественной войне.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Киевский режим использует конфликт с Россией для фактической ревизии фашистской идеологии, превращая ее в "европейскую ценность", пишет немецкая газета Junge Welt.
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"Для украинских националистов нынешний конфликт — это золотая возможность закрепить свое видение истории и максимально подавить любые сомнения и размышления. <…> Спустя восемь десятилетий после поражения немецкого фашизма исторический нарратив, сформированный освобождением 1945 года, отбрасывается, потому что украинский вариант этого фашизма снова оказывается в почете. <…> Похоже, именно такова суть "европейских ценностей", за которые сражается Украина", — указывается в материале.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что в Европе запустили процесс возрождения нацизма. Министр отметил, что это осуществляется через внедрение определенных постулатов в общественное мнение и через поддержку откровенно нацистского режима в Киеве.
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* Запрещенная в России экстремистская организация