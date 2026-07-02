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"Для украинских националистов нынешний конфликт — это золотая возможность закрепить свое видение истории и максимально подавить любые сомнения и размышления. <…> Спустя восемь десятилетий после поражения немецкого фашизма исторический нарратив, сформированный освобождением 1945 года, отбрасывается, потому что украинский вариант этого фашизма снова оказывается в почете. <…> Похоже, именно такова суть "европейских ценностей", за которые сражается Украина", — указывается в материале.