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На Западе ужаснулись произошедшему на Украине - РИА Новости, 02.07.2026
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На Западе ужаснулись произошедшему на Украине

Junge Welt: фашизм стал европейской ценностью, за которую сражается Украина

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМарши националистов на Украине
Марши националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Марши националистов на Украине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкая газета Junge Welt пишет, что киевский режим использует конфликт с Россией для ревизии фашистской идеологии, превращая ее в «европейскую ценность».
  • В материале сожалеют о появлении в Германии политиков, которые хотят отомстить России за победу в Великой Отечественной войне.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Киевский режим использует конфликт с Россией для фактической ревизии фашистской идеологии, превращая ее в "европейскую ценность", пишет немецкая газета Junge Welt.
«
"Для украинских националистов нынешний конфликт — это золотая возможность закрепить свое видение истории и максимально подавить любые сомнения и размышления. <…> Спустя восемь десятилетий после поражения немецкого фашизма исторический нарратив, сформированный освобождением 1945 года, отбрасывается, потому что украинский вариант этого фашизма снова оказывается в почете. <…> Похоже, именно такова суть "европейских ценностей", за которые сражается Украина", — указывается в материале.
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Автор также выразил сожаление о том, что вместе с этим в Германии появились политики, движимые желанием отомстить России за победу в Великой Отечественной войне.
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