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"Готовы это делать". На Западе заявили о безумстве наемников на Украине - РИА Новости, 02.07.2026
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03:12 02.07.2026 (обновлено: 11:45 02.07.2026)
"Готовы это делать". На Западе заявили о безумстве наемников на Украине

Аналитик Макгрегор: в составе ВСУ воюют десятки тысяч иностранных наемников

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что в составе украинской армии воюют более 50 тысяч иностранных наемников.
  • По словам Макгрегора, наемники идут на верную гибель ради денег.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В составе украинской армии воюют десятки тысяч иностранных наемников, которых финансируют Ми-6 и ЦРУ, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"В составе украинской армии насчитывается более 50 тысяч наемников. И это неудивительно. У Украины заканчиваются людские ресурсы. Проще позволить Ми-6 и ЦРУ платить иностранцам, чтобы те приезжали и воевали за Украину, что, собственно, и происходит", — отметил он.
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При этом Макгрегор подчеркнул, что наемники ради денег идут на верную гибель.
"Украинцы несут огромные потери, фронт превратился для них в настоящую мясорубку, <…> но все равно находятся иностранцы, которые готовы это делать, воевать. Судя по всему, если перед чьим-то носом помахать солидной суммой денег, <…> этого может оказаться достаточно", — добавил эксперт.
В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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В миреУкраинаВеликобританияГрузияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Ми-6Министерство обороны СШАНаемники
 
 
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