Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что в составе украинской армии воюют более 50 тысяч иностранных наемников.
- По словам Макгрегора, наемники идут на верную гибель ради денег.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В составе украинской армии воюют десятки тысяч иностранных наемников, которых финансируют Ми-6 и ЦРУ, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
При этом Макгрегор подчеркнул, что наемники ради денег идут на верную гибель.
"Украинцы несут огромные потери, фронт превратился для них в настоящую мясорубку, <…> но все равно находятся иностранцы, которые готовы это делать, воевать. Судя по всему, если перед чьим-то носом помахать солидной суммой денег, <…> этого может оказаться достаточно", — добавил эксперт.
В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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