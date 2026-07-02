Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше. Архивное фото

Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше

© AP Photo / Michal Dyjuk Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше

"Готовы это делать". На Западе заявили о безумстве наемников на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что в составе украинской армии воюют более 50 тысяч иностранных наемников.

По словам Макгрегора, наемники идут на верную гибель ради денег.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В составе украинской армии воюют десятки тысяч иностранных наемников, которых финансируют Ми-6 и ЦРУ, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире В составе украинской армии воюют десятки тысяч иностранных наемников, которых финансируют Ми-6 и ЦРУ, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала

"В составе украинской армии насчитывается более 50 тысяч наемников. И это неудивительно. У Украины заканчиваются людские ресурсы. Проще позволить Ми-6 и ЦРУ платить иностранцам, чтобы те приезжали и воевали за Украину, что, собственно, и происходит", — отметил он.

При этом Макгрегор подчеркнул, что наемники ради денег идут на верную гибель.

"Украинцы несут огромные потери, фронт превратился для них в настоящую мясорубку, <…> но все равно находятся иностранцы, которые готовы это делать, воевать. Судя по всему, если перед чьим-то носом помахать солидной суммой денег, <…> этого может оказаться достаточно", — добавил эксперт.

В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".