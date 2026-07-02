В пригороде Харькова прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пригороде Харькова на востоке Украины прогремели взрывы.
- По всей центральной и восточной частям Украины звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в пригороде Харькова на востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В пригороде Харькова слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит по всей центральной и восточной частям Украины.
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