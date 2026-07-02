Никто не спасется. Европа готовит для Украины миллионную армию

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Зеленский уговаривает власти ЕС превратить украинских беженцев в нелегальных мигрантов, чтобы их можно было выдворить на родину и отправить на фронт. Под угрозой мобилизации оказалось свыше миллиона человек. Что происходит на Западе — в материале РИА Новости.

На три буквы

Еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер внес в Совет ЕС предложение не предоставлять статус беженца тем украинцам, которые способны воевать. Для положительного решения этого вопроса достаточно простого большинства (14 голосов из 27).

© AP Photo / Hannes P Albert Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе © AP Photo / Hannes P Albert Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе

"Временная защита не должна предоставляться вновь прибывшим лицам, если им не разрешено покидать Украину из-за военных обязательств согласно внутреннему законодательству", — подчеркнул Бруннер.

По данным Евростата, в ЕС находится порядка 4,33 миллиона граждан Украины, в том числе в Германии — 1,2 миллиона, в Польше — 961 тысяча, Чехии — 380 тысяч. Мужчин — 26,6 процента. В этих странах не прочь от них избавиться хотя бы частично.

К примеру, в феврале президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о лишении украинцев доступа к бесплатной медицине и льгот на оплату жилья. В мае правительство Чехии предписало выдавать гуманитарную помощь только тем беженцам, кто работает или хотя бы зарегистрирован на бирже труда.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Президент Польши Кароль Навроцкий © AP Photo / Mindaugas Kulbis Президент Польши Кароль Навроцкий

Фридрих Мерц еще до того, как пришел к власти, обвинял украинцев в том, что они в Германии — "социальные туристы". Став канцлером, тут же предложил отправлять беженцев в ВСУ. Зеленский его горячо поддержал.

"ВСУ хотели бы, чтобы они вернулись, безусловно. Это вопрос справедливости — у нас люди на фронте, им нужны ротации, <...> ответственность должен нести каждый человек, который является гражданином Украины, который имеет силы для этого, конституционную обязанность и мобилизационный возраст", — подчеркнул глава киевского режима. И уточнил, что компетентные органы Германии и Украины должны совместно решить эту проблему.

© REUTERS / Yves Herman Канцлер ФРГ Фридрих Мерц перед заседанием Европейского совета © REUTERS / Yves Herman Канцлер ФРГ Фридрих Мерц перед заседанием Европейского совета

Но есть и противники инициативы Бруннера — в частности, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. В Будапеште считают, что такое решение Еврокомиссии помешало бы помогать закарпатским венграм, уклоняющимся от мобилизации.

Зов родины

Если предложение ЕК, разработанное по просьбе Киева, примут, то украинцы в возрасте от 23 до 60 лет лишатся права на получение статуса беженца. Тем, кто был моложе, но добровольно примкнул к ВСУ, а затем выехал в ЕС, тоже откажут. И совершенно неважно, легально или нет гражданин Украины оказался в Европе.

© AP Photo / Andriy Andriyenko Украинские военные © AP Photo / Andriy Andriyenko Украинские военные

О депортации пока речи не идет. Но в марте 2027-го действие программы защиты заканчивается. Если ее не продлят, украинские резервисты превратятся в нелегальных мигрантов.

По словам Бруннера, Еврокомиссия уже запустила пилотную программу добровольного возвращения граждан Украины на родину. К концу года ее раскрутят по полной.

Однако комиссар по правам человека СЕ Майкл О'Флаэрти напомнил: нельзя отказывать людям в убежище. "Прекращение защиты следует рассматривать, только если обстоятельства в стране происхождения изменились фундаментально, стабильно и надолго — так, чтобы безопасное и достойное проживание было возможно", — подчеркнул он.

© AP Photo / Sergei Grits Граждане Украины на границе с Польшей © AP Photo / Sergei Grits Граждане Украины на границе с Польшей

По его словам, сегодня ни один регион Украины нельзя считать безопасным, как и "не всякая потребность в защите исчезнет после объявления мира". Хотя Киев имеет право отправлять на фронт своих граждан, это не отменяет обязанности других государств помогать тем, кто не хочет воевать, полагает правозащитник. "Исключение целой группы по признаку пола и возраста требует обоснования в соответствии с международными стандартами противодействия дискриминации", — заключил он.

Впрочем, вряд ли эти аргументы подействуют на евробюрократов.

Европейская солидарность

Политолог Александр Дудчак считает, что в первую очередь пострадают те, кто не нашел работу в ЕС и живет на пособие.

© AP Photo / Andrew Medichini Украинцы во время демонстрации в Риме, Италия © AP Photo / Andrew Medichini Украинцы во время демонстрации в Риме, Италия

"Есть переселенцы, которые трудоустроились, получили ВНЖ, учат язык, оформляют гражданство. <…> В целом они успешно интегрировались. К ним вряд ли возникнут серьезные претензии. Но есть и те, кто с 2022-го ничего не делает, постоянно клянясь в верности Бандере. Вот таких, скорее всего, и отправят домой", — отмечает он.

Эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов не исключает лишения украинцев европейской защиты уже в марте 2027-го. Впрочем, это не значит, что на них станут устраивать облавы.

"Власти Евросоюза заинтересованы в том, чтобы Киев как можно дольше противостоял Москве. Для этого требуется постоянное пополнение человеческих ресурсов. Депортация беженцев могла бы решить данную проблему, и Брюссель, очевидно, движется в этом направлении. Но в то же время тут есть серьезные внутриполитические риски. Конечно, мы видим, что во многих странах ЕС значительная часть населения устала от украинцев и хочет избавиться от них. Но немало и тех, кто, напротив, готов всячески их поддерживать", — объясняет собеседник РИА Новости.