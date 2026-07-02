ВС России поразили пять предприятий ВПК в Киеве в ходе массированного удара

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ВС РФ в ходе массированного удара поразили в Киеве не менее пяти предприятий военно-промышленного комплекса, а также объекты топливно-энергетической инфраструктуры и газораспределительные станции, следует из данных, опубликованных Минобороны России.

Кроме того, поражены транспортно-логистический центр "МЛП-Чайка", использовавшийся для хранения беспилотников и боеприпасов к ним, склад горюче-смазочных материалов "Киев-3", обеспечивавший поставки дизельного топлива для воинских частей киевского гарнизона, а также газораспределительные станции в Киеве и Киевской области, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК.