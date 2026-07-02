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ВС России поразили пять предприятий ВПК в Киеве в ходе массированного удара - РИА Новости, 02.07.2026
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ВС России поразили пять предприятий ВПК в Киеве в ходе массированного удара

ВС России поразили как минимум 5 предприятий ВПК в Киеве в ходе удара возмездия

© REUTERS / Anna VoitenkoДым над Киевом
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Anna Voitenko
Дым над Киевом
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам инфраструктуры в Киеве.
  • Среди пораженных объектов — предприятия, выпускавшие системы управления для ракет и беспилотников, а также склад горюче-смазочных материалов.
  • Удар нанесли в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ВС РФ в ходе массированного удара поразили в Киеве не менее пяти предприятий военно-промышленного комплекса, а также объекты топливно-энергетической инфраструктуры и газораспределительные станции, следует из данных, опубликованных Минобороны России.
Удар наносился в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России. Для поражения целей использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.
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Среди пораженных объектов в Киеве — агрегатно-детальное предприятие "Радионикс", выпускающее системы управления для крылатых ракет "Фламинго", оперативно-тактических ракет "Файер Пойнт" и зенитных управляемых ракет; сборочное предприятие ООО "НПК "Атлон Авиа", обеспечивающее ВСУ беспилотниками Ан-196 "Лютый" и "Магура"; сборочное предприятие ГП "Антонов"; ракетный агрегатно-детальный завод АО "Киевский радиозавод" и ООО "Тримен-Украина"; а также промышленное предприятие "Киев-25" ("ПВ Групп Украина"), где производились и хранились средства комплекса РЭБ "Лима".
Кроме того, поражены транспортно-логистический центр "МЛП-Чайка", использовавшийся для хранения беспилотников и боеприпасов к ним, склад горюче-смазочных материалов "Киев-3", обеспечивавший поставки дизельного топлива для воинских частей киевского гарнизона, а также газораспределительные станции в Киеве и Киевской области, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК.
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