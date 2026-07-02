МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Сегодняшний удар возмездия по военным объектам в Киеве и других городах Украины стал ответом России на действия Владимира Зеленского, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Российские войска в ночь на четверг нанесли массированный удар возмездия по инфраструктуре ОПК и ТЭК в Киеве и области. Кроме того, были поражены аэродромы ВСУ в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

В ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.