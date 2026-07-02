Краткий пересказ от РИА ИИ
- Удар возмездия по военным объектам в Киеве и других городах Украины стал ответом Москвы на действия Владимира Зеленского, считает ирландский журналист Чей Боуз.
- Он отметил, что Россия таким образом отреагировала на террористическую кампанию киевского режима.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Сегодняшний удар возмездия по военным объектам в Киеве и других городах Украины стал ответом России на действия Владимира Зеленского, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
"Киев в огне: Россия наносит массированный ответный удар по украинской военной машине. <…> Это прямая ответная реакция на террористическую кампанию Зеленского", — написал он в соцсети X.
Журналист отметил, что серии взрывов продолжались несколько часов.
Российские войска в ночь на четверг нанесли массированный удар возмездия по инфраструктуре ОПК и ТЭК в Киеве и области. Кроме того, были поражены аэродромы ВСУ в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
В ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.