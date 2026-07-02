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"В огне". Масштаб удара возмездия ВС России по Киеву поразил журналиста - РИА Новости, 02.07.2026
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09:08 02.07.2026 (обновлено: 10:23 02.07.2026)
"В огне". Масштаб удара возмездия ВС России по Киеву поразил журналиста

Боуз: Россия ударом возмездия по Киеву ответила на выходки Зеленского

© REUTERS / Anna VoitenkoДым над Киевом. 2 июля 2026
Дым над Киевом. 2 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Anna Voitenko
Дым над Киевом. 2 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Удар возмездия по военным объектам в Киеве и других городах Украины стал ответом Москвы на действия Владимира Зеленского, считает ирландский журналист Чей Боуз.
  • Он отметил, что Россия таким образом отреагировала на террористическую кампанию киевского режима.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Сегодняшний удар возмездия по военным объектам в Киеве и других городах Украины стал ответом России на действия Владимира Зеленского, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
"Киев в огне: Россия наносит массированный ответный удар по украинской военной машине. <…> Это прямая ответная реакция на террористическую кампанию Зеленского", — написал он в соцсети X.
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Журналист отметил, что серии взрывов продолжались несколько часов.
Российские войска в ночь на четверг нанесли массированный удар возмездия по инфраструктуре ОПК и ТЭК в Киеве и области. Кроме того, были поражены аэродромы ВСУ в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
В ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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