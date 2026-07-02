Обвиняемого в убийстве девочки в Кемерово отправят на экспертизу

Краткий пересказ от РИА ИИ Андрею Мочалину, обвиняемому в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки в Кемерово, проведут психиатрическую экспертизу.

Центральный районный суд Кемерово арестовал Мочалина на два месяца.

КЕМЕРОВО, 2 июл – РИА Новости. Обвиняемому в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки в Кемерово Андрею Мочалину проведут психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Москвин.

По данным правоохранителей, школьница ушла из дома утром 25 июня и не вернулась. СК РФ 28 июня сообщил, что девочку нашли убитой. Также был установлен и задержан причастный к преступлению ранее судимый за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего местный житель.

Во вторник Центральный районный суд Кемерово сегодня арестовал Мочалина на два месяца.

"Запросил следователь психиатрическую экспертизу. Он (Мочалин – ред.) сейчас в СИЗО-1. Наверное, повезут куда-нибудь", – сказал Москвин.

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, Мочалин вышел на свободу только в мае 2026 года.