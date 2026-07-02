Обвиняемого в убийстве девочки в Кемерово отправят на экспертизу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрею Мочалину, обвиняемому в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки в Кемерово, проведут психиатрическую экспертизу.
- Центральный районный суд Кемерово арестовал Мочалина на два месяца.
КЕМЕРОВО, 2 июл – РИА Новости. Обвиняемому в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки в Кемерово Андрею Мочалину проведут психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Москвин.
По данным правоохранителей, школьница ушла из дома утром 25 июня и не вернулась. СК РФ 28 июня сообщил, что девочку нашли убитой. Также был установлен и задержан причастный к преступлению ранее судимый за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего местный житель.
Во вторник Центральный районный суд Кемерово сегодня арестовал Мочалина на два месяца.
"Запросил следователь психиатрическую экспертизу. Он (Мочалин – ред.) сейчас в СИЗО-1. Наверное, повезут куда-нибудь", – сказал Москвин.
По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, Мочалин вышел на свободу только в мае 2026 года.
Следователи СУ СК по региону возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Во вторник сообщили, что мужчине предъявлено обвинение в убийстве и изнасиловании ребенка.