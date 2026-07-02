Поисковики обследовали 16 километров по руслу Енисея, где пропали девочки

Краткий пересказ от РИА ИИ Две 13-летние девочки пропали в Кызыле, их телефоны найдены на берегу Енисея.

Поисковики обследовали уже 16 километров по руслу реки.

Поиски ведутся на земле, воде и с воздуха, они будут продолжаться и ночью.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Поисковики уже обследовали 16 километров по руслу Енисея в Туве, где пропали две 13-летние девочки, сообщили РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Ранее МВД по республике сообщало, что две 13-летние девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду около 18.00 часов и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея. К поискам подключились спасатели МЧС . Возбуждено уголовное дело. Прокуратура республики организовала проверку. В Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям рассказали РИА Новости, что специалисты исследуют мобильные телефоны девочек. Поиски будут продолжаться и ночью.

"К настоящему времени уже обследовано 16 километров по руслу реки Енисей", - сказал собеседник агентства.