Дядя одной из пропавших в Туве девочек рассказал о поиске подростков

Краткий пересказ от РИА ИИ Две 13-летние девочки пропали в Кызыле, они ушли из дома около 18:00 в среду и до сих пор не вернулись.

Дядя одной из девочек Шораан Шомбун рассказал, что местные жители участвуют в поисках.

Поиски ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Местные жители участвуют в поисках двух пропавших в Туве девочек, рассказал РИА Новости дядя одной из девочек Шораан Шомбун.

Ранее МВД по республике сообщало, что две 13-летние девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду около 18.00 часов и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея. К поискам подключились спасатели МЧС . Возбуждено уголовное дело. Прокуратура республики организовала проверку. В Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям рассказали РИА Новости, что специалисты исследуют мобильные телефоны девочек. Поиски будут продолжаться и ночью.

"Идет активная работа по поиску детей, людей очень много: задействованы правоохранители, много спасателей. Также очень много волонтеров - местных жителей. Собак, наверное, тоже подключили к поискам", - сказал он.