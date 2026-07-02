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В Туве поиски двух пропавших девочек будут продолжаться ночью - РИА Новости, 02.07.2026
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14:05 02.07.2026 (обновлено: 14:10 02.07.2026)
В Туве поиски двух пропавших девочек будут продолжаться ночью

В Туве поиски двух пропавших 13-летних девочек будут продолжаться ночью

© Следком.Тыва/MAXСК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек
СК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Следком.Тыва/MAX
СК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Две 13-летние девочки пропали в Кызыле, их телефоны найдены на берегу Енисея.
  • Поиски детей продолжаться и ночью.
  • Поисковики не планируют останавливаться до тех пор, пока не найдут девочек.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Поиски двух пропавших в Туве девочек будут продолжаться и ночью, сообщили РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.
МВД по республике ранее сообщало, что две 13-летние девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду около 18.00 часов и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея. К поискам подключились спасатели МЧС. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура республики организовала проверку.
"Ночью также будут продолжаться поиски. Поисковики не планируют останавливаться до тех пор, пока не найдут детей", - сказал собеседник агентства.
Поиски девочек ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. Ранее они никогда не уходили из дома.
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