В Туве поиски двух пропавших девочек будут продолжаться ночью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Две 13-летние девочки пропали в Кызыле, их телефоны найдены на берегу Енисея.
- Поиски детей продолжаться и ночью.
- Поисковики не планируют останавливаться до тех пор, пока не найдут девочек.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Поиски двух пропавших в Туве девочек будут продолжаться и ночью, сообщили РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.
МВД по республике ранее сообщало, что две 13-летние девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду около 18.00 часов и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея. К поискам подключились спасатели МЧС. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура республики организовала проверку.
"Ночью также будут продолжаться поиски. Поисковики не планируют останавливаться до тех пор, пока не найдут детей", - сказал собеседник агентства.
Поиски девочек ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. Ранее они никогда не уходили из дома.