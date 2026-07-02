В Туве поиски двух пропавших девочек будут продолжаться ночью

Краткий пересказ от РИА ИИ Две 13-летние девочки пропали в Кызыле, их телефоны найдены на берегу Енисея.

Поиски детей продолжаться и ночью.

Поисковики не планируют останавливаться до тех пор, пока не найдут девочек.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Поиски двух пропавших в Туве девочек будут продолжаться и ночью, сообщили РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

МВД по республике ранее сообщало, что две 13-летние девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду около 18.00 часов и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея. К поискам подключились спасатели МЧС . Возбуждено уголовное дело. Прокуратура республики организовала проверку.

"Ночью также будут продолжаться поиски. Поисковики не планируют останавливаться до тех пор, пока не найдут детей", - сказал собеседник агентства.