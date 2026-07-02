МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Специалисты исследуют мобильные телефоны девочек, пропавших в Туве, сообщили РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям

Поиски девочек ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. Ранее они никогда не уходили из дома.