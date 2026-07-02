Краткий пересказ от РИА ИИ
- Две 13-летние девочки пропали в Кызыле, их телефоны найдены на берегу Енисея.
- Специалисты исследуют мобильные телефоны, поиски ведутся на земле, воде и с воздуха.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Специалисты исследуют мобильные телефоны девочек, пропавших в Туве, сообщили РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям
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"Сейчас специалисты изучают мобильные телефоны девочек", - сказал собеседник агентства.
Ранее МВД по республике сообщало, что две 13-летние девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду около 18.00 часов и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея. К поискам подключились спасатели МЧС. Следственные органы возбудили уголовное дело. Прокуратура республики организовала проверку.
Поиски девочек ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. Ранее они никогда не уходили из дома.