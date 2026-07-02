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Зампред ЦБ рассказала, что получила зарплату в цифровых рублях - РИА Новости, 02.07.2026
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17:03 02.07.2026
Зампред ЦБ рассказала, что получила зарплату в цифровых рублях

Кахруманова рассказала, что получила зарплату в цифровых рублях

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Цифровой рубль . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова получила зарплату в цифровых рублях.
  • В тестировании цифрового рубля участвуют 30 банков, около 3,5 тысяч физических лиц и 500 юридических лиц.
  • Крупнейшие банки РФ обязаны обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями с 1 сентября этого года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова в ходе Финансового конгресса регулятора рассказала, что получила зарплату в цифровых рублях.
"Пару дней назад мы установили новый релиз, с новой функциональностью. В этой функциональности у нас появилась заработная плата по реестрам. Я, например, получила зарплату в цифровых рублях и теперь могу расплачиваться в торгово-сервисных предприятиях, которые подключены к пилоту", – сказала она.
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Кахруманова напомнила, что в тестировании цифрового рубля сейчас участвуют 30 банков, около 3,5 тысяч физических лиц и 500 юридических лиц.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в четверг отметила, что проект цифрового рубля развивается, регулятор хочет, чтобы эта форма национальной валюты была востребована людьми и бизнесом.
Как объяснял ЦБ, сейчас в стране есть наличная (банкноты и монеты в кошельках) и безналичная (деньги на счетах в банках) формы национальной валюты. Цифровая появляется к ним в дополнение. Крупнейшие банки РФ обязаны обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями с 1 сентября этого года. Затем эта обязанность будет распространена на остальные банки.
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