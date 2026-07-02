Зампред ЦБ рассказала, что получила зарплату в цифровых рублях

"Пару дней назад мы установили новый релиз, с новой функциональностью. В этой функциональности у нас появилась заработная плата по реестрам. Я, например, получила зарплату в цифровых рублях и теперь могу расплачиваться в торгово-сервисных предприятиях, которые подключены к пилоту", – сказала она.