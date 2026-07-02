Набиуллина: ЦБ готов защищать свои интересы в сфере заблокированных активов

Краткий пересказ от РИА ИИ Банк России готов использовать все возможности и механизмы для защиты своих законных интересов в сфере заблокированных активов.

Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро.

Суд первой инстанции 2 июня выдал Банку России исполнительный лист на исполнение этого решения, а 8 июня апелляционный суд отклонил жалобу Euroclear Bank.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Банк России готов использовать все возможности и механизмы для защиты своих законных интересов в сфере заблокированных активов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе брифинга на Финансовом конгрессе ЦБ.

"Понимаю, что этот вопрос звучит практически каждый раз, но хочу сказать, что мы тактику своих действий здесь не раскрываем. Единственное, что могу подтвердить, что мы готовы использовать все возможности, все механизмы, все права, чтобы отстоять свои законные интересы", - так Набиуллина ответила на вопрос о решении Арбитражного суда Москвы по взысканию 200 миллиардов евро с Euroclear и о дальнейших возможных действиях со стороны Банка России.

Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро.

Несколько дней спустя, 26 мая, суд по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению.

Суд первой инстанции 2 июня выдал Банку России исполнительный лист на исполнение этого решения.

Девятый арбитражный апелляционный суд 8 июня отклонил жалобу Euroclear Bank на определение арбитражного суда Москвы об обращении решения к немедленному исполнению.

Суд первой инстанции в четверг рассмотрел также заявление Euroclear "о разъяснении положений исполнительного документа, способа и порядка его исполнения". В удовлетворении этого заявления также было отказано, сказал РИА Новости источник.