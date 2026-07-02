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ЦБ не видит избыточного сбережения средств россиянами, заявила Набиуллина - РИА Новости, 02.07.2026
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14:06 02.07.2026
ЦБ не видит избыточного сбережения средств россиянами, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ не видит избыточного сбережения средств россиянами

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Финансового конгресса
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Финансового конгресса - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Финансового конгресса
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центробанк не видит чрезмерного роста сбережений в стране.
  • Уровень сбережений остается достаточно высоким и привлекательным, но при этом не наблюдается тенденции «все сберегать, не тратить».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Центробанк не видит чрезмерного роста сбережений в стране, данные не показывают, что россияне избыточно сберегают средства, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе брифинга на Финансовом конгрессе ЦБ.
"Мы проводим опросы и граждан, и бизнеса по поводу их ожиданий, их устремлений, их поведения для того, чтобы это мерить. Что касается сбережений, при снижении ставки норма сбережений, естественно, должна снижаться, но уровень сбережений остается достаточно высоким и привлекательным", - сказала глава регулятора.
"Не видим как раз чрезмерного роста сбережений, который отражал бы вот такое поведение: "все сберегать, не тратить". Нет, данные это не показывают", - также добавила Набиуллина.
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