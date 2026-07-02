ЦБ не видит избыточного сбережения средств россиянами, заявила Набиуллина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Центробанк не видит чрезмерного роста сбережений в стране, данные не показывают, что россияне избыточно сберегают средства, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе брифинга на Финансовом конгрессе ЦБ.

"Мы проводим опросы и граждан, и бизнеса по поводу их ожиданий, их устремлений, их поведения для того, чтобы это мерить. Что касается сбережений, при снижении ставки норма сбережений, естественно, должна снижаться, но уровень сбережений остается достаточно высоким и привлекательным", - сказала глава регулятора.