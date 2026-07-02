ЦБ обсуждает с банками пилот по открытию кошельков для цифрового рубля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. ЦБ РФ обсуждает с банками пилот по открытию кошельков для цифрового рубля на балансе банков, а не только у регулятора, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы обсуждаем с банками в том числе возможные пилоты по открытию кошельков на балансе банков, а не только на балансе Центрального банка", - сказала она журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.