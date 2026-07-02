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ЦБ обсуждает с банками пилот по открытию кошельков для цифрового рубля - РИА Новости, 02.07.2026
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13:39 02.07.2026 (обновлено: 13:46 02.07.2026)

ЦБ обсуждает с банками пилот по открытию кошельков для цифрового рубля

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦБ обсуждает с банками пилотный проект по открытию кошельков для цифрового рубля.
  • Они могут быть открыты не только на балансе регулятора, но и на балансе банков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. ЦБ РФ обсуждает с банками пилот по открытию кошельков для цифрового рубля на балансе банков, а не только у регулятора, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы обсуждаем с банками в том числе возможные пилоты по открытию кошельков на балансе банков, а не только на балансе Центрального банка", - сказала она журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
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