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В ЦБ прокомментировали июньское снижение ключевой ставки - РИА Новости, 02.07.2026
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13:05 02.07.2026
В ЦБ прокомментировали июньское снижение ключевой ставки

Ганган: снижение ключевой ставки на 0,25 п. п. не значит, что так будет дальше

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган заявил, что размер шага по ключевой ставке обсуждается на каждом заседании.
  • ЦБ на последнем заседании 19 июня снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых.
  • Банк России будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и других факторов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта в июне не означает, что Банк России продолжит идти таким шагом, заявил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.
"Конкретный шаг, размер обсуждается на каждом заседании, и то, что Центральный Банк сделал шаг в 0,25 в июне, не означает, что теперь дальнейшие шаги будут именного такого размера", - сказал он в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
ЦБ РФ на последнем заседании 19 июня ожидаемо снизил ключевую ставку – девятый раз подряд, но теперь только на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых, сохранив сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий и оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.
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