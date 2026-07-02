В ЦБ прокомментировали июньское снижение ключевой ставки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган заявил, что размер шага по ключевой ставке обсуждается на каждом заседании.
- ЦБ на последнем заседании 19 июня снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых.
- Банк России будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и других факторов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта в июне не означает, что Банк России продолжит идти таким шагом, заявил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.
"Конкретный шаг, размер обсуждается на каждом заседании, и то, что Центральный Банк сделал шаг в 0,25 в июне, не означает, что теперь дальнейшие шаги будут именного такого размера", - сказал он в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
ЦБ РФ на последнем заседании 19 июня ожидаемо снизил ключевую ставку – девятый раз подряд, но теперь только на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых, сохранив сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий и оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.