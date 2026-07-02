В ЦБ прокомментировали июньское снижение ключевой ставки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта в июне не означает, что Банк России продолжит идти таким шагом, заявил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

"Конкретный шаг, размер обсуждается на каждом заседании, и то, что Центральный Банк сделал шаг в 0,25 в июне, не означает, что теперь дальнейшие шаги будут именного такого размера", - сказал он в кулуарах Финансового конгресса Банка России.