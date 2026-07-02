ЦБ призвал частных инвесторов быть осторожными со вложениями в криптовалюту

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин призвал физических лиц, как квалифицированных, так и неквалифицированных инвесторов, с большой осторожностью подходить к вложениям в криптовалюты.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Физическим лицам, как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам, необходимо с большой осторожностью подходить к вложениям в криптовалюты, заявил журналистам первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

"Мне кажется, что многие забывают, когда мы обсуждаем запуск рынка криптовалют, мы зачастую забываем, что это максимально опасный инструмент, высокорискованный. И в этом смысле физическим лицам, как квалифицированным, так и неквалифицированным, надо с большой осторожностью подходить к вложениям в криптовалюты", - сказал он в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Я очень надеюсь, что то регулирование, которое будет принято, оно не только со стороны самих потенциальных инвесторов, которые зачастую не разбираются во многих аспектах, но и со стороны профессиональных участников покажет консервативный подход к инвестированию именно в этот вид актива. Вот это, мне кажется, принципиально важно", - продолжил он.

Законопроектом о регулировании рынка криптовалют в России установлены ограничения для неквалифицированных инвесторов в 300 тысяч рублей, причем только с одним профессиональным участником, но можно приобрести намного больше криптовалюты, если работать через разных профессиональных участников, говорил ранее на конгрессе глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Конечно, да, закон предоставляет такие возможности, можно обратиться к разным участникам и нарастить вложения. Но любой инвестор должен понимать, что он может на этом очень много потерять, как за счет изменения цены, так и за счет блокировки этого актива", - отметил Чистюхин.