В ЦБ назвали новую дату вступления закона о регулировании рынка криптовалют

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новая дата вступления в силу закона о регулировании рынка криптовалют — 1 сентября 2026 года.
- Переходный период перед вступлением закона в силу продлится до 1 июля 2027 года.
- С 1 июля 2027 года предполагается вступление в силу уголовной и административной ответственности за операции с криптовалютой.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Новая дата вступления в силу закона о регулировании рынка криптовалют - 1 сентября 2026 года, рассказал журналистам первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
«
"Новая дата ... - 1 сентября 2026 года", - сказал он в кулуарах Финансового конгресса Банка России, комментируя новые сроки вступления закона в силу.
"При этом это вступление закона в силу, но будет дан переходный период до 1 июля 2027 года. Это период, когда участники будут готовить документы на вступление в реестр, получать новые лицензии, изменять свои внутренние процессы для того чтобы примерно к концу этого года - началу следующего начать работать", - сказал Чистюхин.
По его словам, с 1 июля 2027 года предполагается, что вступит в силу уголовная и административная ответственность, которая резко разделит легальные и нелегальные операции через установление ответственности.