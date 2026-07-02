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В ЦБ назвали новую дату вступления закона о регулировании рынка криптовалют - РИА Новости, 02.07.2026
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11:50 02.07.2026 (обновлено: 11:59 02.07.2026)
В ЦБ назвали новую дату вступления закона о регулировании рынка криптовалют

ЦБ: закон о регулировании рынка криптовалют вступит в силу 1 сентября 2026 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новая дата вступления в силу закона о регулировании рынка криптовалют — 1 сентября 2026 года.
  • Переходный период перед вступлением закона в силу продлится до 1 июля 2027 года.
  • С 1 июля 2027 года предполагается вступление в силу уголовной и административной ответственности за операции с криптовалютой.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Новая дата вступления в силу закона о регулировании рынка криптовалют - 1 сентября 2026 года, рассказал журналистам первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
«
"Новая дата ... - 1 сентября 2026 года", - сказал он в кулуарах Финансового конгресса Банка России, комментируя новые сроки вступления закона в силу.
Госдума в апреле приняла в первом чтении правительственный законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах", создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Изначально предполагалось, что закон начнет действовать с 1 июля 2026 года.
"При этом это вступление закона в силу, но будет дан переходный период до 1 июля 2027 года. Это период, когда участники будут готовить документы на вступление в реестр, получать новые лицензии, изменять свои внутренние процессы для того чтобы примерно к концу этого года - началу следующего начать работать", - сказал Чистюхин.
По его словам, с 1 июля 2027 года предполагается, что вступит в силу уголовная и административная ответственность, которая резко разделит легальные и нелегальные операции через установление ответственности.
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