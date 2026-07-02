В ЦБ назвали новую дату вступления закона о регулировании рынка криптовалют

"При этом это вступление закона в силу, но будет дан переходный период до 1 июля 2027 года. Это период, когда участники будут готовить документы на вступление в реестр, получать новые лицензии, изменять свои внутренние процессы для того чтобы примерно к концу этого года - началу следующего начать работать", - сказал Чистюхин.