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В ЦБ считают, что в будущем ИИ будет помогать людям с выбором банка - РИА Новости, 02.07.2026
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10:11 02.07.2026
В ЦБ считают, что в будущем ИИ будет помогать людям с выбором банка

Мамута: ИИ в будущем поможет россиянам выбрать банк

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Центрального банка России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель председателя Банка России Михаил Мамута считает, что в будущем искусственный интеллект будет помогать гражданам выбирать банк.
  • Сейчас при выборе банка человек в первую очередь обращает внимание на необходимый ему сервис, а банки подключают эмоциональную составляющую, чтобы заякорить клиента.
  • Центральный банк будет отслеживать, чтобы не происходило манипулирования выбором при использовании ИИ-помощников.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) в России в будущем будет помогать гражданам выбрать банк, а ЦБ будет следить, чтобы в таком случае не было манипулирования, считает заместитель председателя Банка России Михаил Мамута.
Выступая на Финансовом конгрессе ЦБ, он отметил, что сейчас человек, выбирая банк, в первую очередь обращает внимание на сервис, который ему нужен. А банки уже, чтобы заякорить клиента "на подольше", подключают эмоциональную составляющую.
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"Вполне возможно, что в будущем… человек будет меньше внимания уделять выбору банка и больше доверяться своим ИИ-помощникам", - сказал Мамута.
Он отметил, что доверие к искусственному интеллекту в мире растет.
"И мы точно будем как Центральный банк отслеживать, что не происходит манипулирования выбором, используя еще и новые технологические решения. И те ИИ-помощники, которые появятся на стороне человека, люди должны быть уверены, что они работают в их интересах", - заключил зампред ЦБ РФ.
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ТехнологииРоссияМихаил МамутаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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