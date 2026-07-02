В ЦБ считают, что в будущем ИИ будет помогать людям с выбором банка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) в России в будущем будет помогать гражданам выбрать банк, а ЦБ будет следить, чтобы в таком случае не было манипулирования, считает заместитель председателя Банка России Михаил Мамута.

"И мы точно будем как Центральный банк отслеживать, что не происходит манипулирования выбором, используя еще и новые технологические решения. И те ИИ-помощники, которые появятся на стороне человека, люди должны быть уверены, что они работают в их интересах", - заключил зампред ЦБ РФ.