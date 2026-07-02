Трудности на топливном рынке носят временный характер, заявила Набиуллина

Краткий пересказ от РИА ИИ Банк России считает трудности на российском топливном рынке временными и оценит их влияние на инфляцию к заседанию по ключевой ставке 24 июля.

Вице-премьер Александр Новак объяснил, что в России фиксируются отдельные перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, но они быстро устраняются.

Для обеспечения топливом в России действуют меры, включая запрет на экспорт бензина и дизтоплива (для непроизводителей), изменения в биржевых торгах, налоговые стимулы для импорта топлива и роста его производства.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Банк России исходит из того, что возникшие на российском топливном рынке трудности носят временный характер, дополнительно оценит влияние этого фактора на инфляцию к очередному заседанию по ключевой ставке, которое пройдет 24 июля, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе брифинга на Финансовом конгрессе Банка России.

"Мне кажется, правительство принимает все меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Что касается нас, Центральному банку важно учесть в нашей денежно-кредитной политике то, что происходит на этом рынке", - сказала Набиуллина , говоря о ситуации на российском топливном рынке.

России фиксируются отдельные перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, но они быстро устраняются, объяснял вице-премьер Александр Новак.

Глава ЦБ отметила, что эти "шоки предложения" могут оказаться разовыми. "Мы исходим из того, что они будут носить временный характер. Важно, чтобы не было вторичных эффектов, которые влияют на устойчивые показатели инфляции. Прежде всего, через инфляционные ожидания", - пояснила Набиуллина.

« "Июньские опросы инфляционных ожиданий не показывали пока влияние этого фактора на них. Будем смотреть в июле, и к заседанию совета директоров в июле будем, конечно, внимательно смотреть на эту ситуацию", - добавила председатель Банка России.

Для обеспечения топливом действует целый ряд мер. Так, до 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива - для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов. Обеспечены налоговые стимулы для импорта топлива и для роста его производства в России.