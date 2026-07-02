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Роспотребнадзор рассказал о запрете навязывания услуг при продаже товаров​ - РИА Новости, 02.07.2026
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00:37 02.07.2026
Роспотребнадзор рассказал о запрете навязывания услуг при продаже товаров​

Роспотребнадзор запретил продавцам навязывать дополнительные товары и услуги

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШеврон сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Шеврон сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор запретил продавцам навязывать дополнительные товары или услуги потребителям.
  • Законодательно закреплено получение отдельного согласия потребителя на приобретение дополнительных товаров, работ или услуг, а также установлен запрет на автоматическое проставление отметок о согласии на допуслуги.
  • Потребитель имеет право на возврат средств за дополнительные товары, работы или услуги, приобретенные без его согласия.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Продавцам установлен запрет на навязывание дополнительных товаров или услуг потребителю, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Роспотребнадзор обращает внимание потребителей на недопустимость навязывания дополнительных товаров, работ и услуг при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг", - говорится в сообщении.
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Среди наиболее распространенных нарушений выделяются случаи, когда при покупке товара потребителю предлагаются либо автоматически включаются в договор дополнительные услуги, сервисные пакеты, страховые продукты, расширенные гарантии, аксессуары.
В ведомстве уточнили, что законодательно закреплено получение отдельного согласия потребителя на приобретение дополнительных товаров работ или же услуг. Кроме того, установлен запрет на автоматическое проставление отметок о согласии на допуслуги.
Также законом предусмотрено право потребителя на возврат средств за дополнительные товары, работы или услуги, приобретенные без его согласия. Потребитель вправе отказаться от оплаты навязанных дополнительных товаров.
"В случае нарушения прав потребители вправе обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора для получения консультации и принятия мер в пределах компетенции службы", - заключили в Роспотребнадзоре.
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