Роспотребнадзор рассказал о запрете навязывания услуг при продаже товаров​

Краткий пересказ от РИА ИИ Роспотребнадзор запретил продавцам навязывать дополнительные товары или услуги потребителям.

Законодательно закреплено получение отдельного согласия потребителя на приобретение дополнительных товаров, работ или услуг, а также установлен запрет на автоматическое проставление отметок о согласии на допуслуги.

Потребитель имеет право на возврат средств за дополнительные товары, работы или услуги, приобретенные без его согласия.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Продавцам установлен запрет на навязывание дополнительных товаров или услуг потребителю, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор обращает внимание потребителей на недопустимость навязывания дополнительных товаров, работ и услуг при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг", - говорится в сообщении.

Среди наиболее распространенных нарушений выделяются случаи, когда при покупке товара потребителю предлагаются либо автоматически включаются в договор дополнительные услуги, сервисные пакеты, страховые продукты, расширенные гарантии, аксессуары.

В ведомстве уточнили, что законодательно закреплено получение отдельного согласия потребителя на приобретение дополнительных товаров работ или же услуг. Кроме того, установлен запрет на автоматическое проставление отметок о согласии на допуслуги.

Также законом предусмотрено право потребителя на возврат средств за дополнительные товары, работы или услуги, приобретенные без его согласия. Потребитель вправе отказаться от оплаты навязанных дополнительных товаров.